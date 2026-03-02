Napadi diljem Bliskog istoka: Koje su sve zemlje pogođene?

Stanovnici zaljevskih država jutros su se probudili uz zvuk novih eksplozija, nakon noći napada diljem regije u kojoj se u sve širi sukob uključio i proiranski Hezbolah.
CNN-ove ekipe u glavnim zaljevskim gradovima Dubaiju, Abu Dhabiju i Dohi jutros su po lokalnom vremenu čule eksplozije. U katarskoj prijestolnici CNN-ov fotoreporter snimio je, kako se čini, presretanje projektila na nebu. U Dubaiju je CNN-ova ekipa čula „dvije uzastopne eksplozije”, prelijetanje borbenih zrakoplova i, čini se, presretače. Koje su sve zemlje do sada pogođene?
Kuvajt
Borbeni zrakoplov srušio se u blizini američke zračne baze, prema snimci s interneta koju je CNN geolocirao. Snimka geolocirana u blizini Al Jahre u Kuvajtu prikazuje, čini se, pilota koji se padobranom spušta na tlo. Glasne detonacije odjeknule su rano ujutro po lokalnom vremenu dok je protuzračna obrana presretala „neprijateljske dronove” koji su se zemlji približavali „pomorskim rutama”, izvijestili su državni mediji. Velika naftna rafinerija pogođena je krhotinama, prema državnoj novinskoj agenciji KUNA. Reuters je prenio izjavu svjedoka koji tvrdi da se vidio dim u blizini američkog veleposlanstva u Kuvajtu.
Saudijska Arabija
Dva drona koja su ciljala rafineriju Ras Tanura presretnuta su i uništena, prema državnoj televiziji koja se poziva na saudijsko ministarstvo obrane.
Libanon
Izraelska vojska pokrenula je niz napada u Libanonu, uključujući i prijestolnicu Bejrut rano u ponedjeljak. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila „visoke teroriste Hezbolaha na području Bejruta” te je naredila evakuaciju u 52 naselja na jugu zemlje. Snimka koju je CNN geolocirao pokazuje da je gornji kat zgrade u plamenu u Ghobeiryju, u južnom Bejrutu.
Izrael
Iran je u ponedjeljak ispalio novu salvu projektila prema Izraelu, priopćila je izraelska vojska. Hezbolah i Izrael tijekom noći su međusobno razmjenjivali napade nakon što je Hezbolah objavio da je ispalio „projektile i roj dronova” na bazu izraelske vojske južno od Haife „u osvetu” za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe. Izraelska vojska također je priopćila da je presrela projektil ispaljen iz Libanona, dok su drugi pali na otvorena područja.
Iran
Tijekom noći prijavljeno je više eksplozija u iranskoj prijestolnici Teheranu i drugim gradovima. Pacijenti su u nedjelju evakuirani iz bolnice na sjeveru Teherana nakon što je teško oštećena u napadima, izvijestili su iranski državni mediji.
Cipar
Britansko ministarstvo obrane priopćilo je da je odgovorilo na sumnjivi napad dronom na britansku vojnu bazu na istočnom Sredozemlju, na otoku Cipru.
Bahrein
Sirene su se oglasile u Bahreinu, prema podacima ministarstva unutarnjih poslova te zemlje.
Razvoj događaja iz minute u minutu pratite OVDJE.
