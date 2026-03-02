Napadi diljem Bliskog istoka: Koje su sve zemlje pogođene?

Borbeni zrakoplov srušio se u blizini američke zračne baze, prema snimci s interneta koju je CNN geolocirao. Snimka geolocirana u blizini Al Jahre u Kuvajtu prikazuje, čini se, pilota koji se padobranom spušta na tlo. Glasne detonacije odjeknule su rano ujutro po lokalnom vremenu dok je protuzračna obrana presretala „neprijateljske dronove” koji su se zemlji približavali „pomorskim rutama”, izvijestili su državni mediji. Velika naftna rafinerija pogođena je krhotinama, prema državnoj novinskoj agenciji KUNA. Reuters je prenio izjavu svjedoka koji tvrdi da se vidio dim u blizini američkog veleposlanstva u Kuvajtu.