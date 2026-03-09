obrambena akcija
Francuska raspoređuje ratne brodove u Sredozemlje i Crveno more
Francuska raspoređuje desetak ratnih brodova, uključujući udarnu skupinu nosača zrakoplova, u Sredozemlje, Crveno more i potencijalno Hormuški tjesnac u sklopu obrambene potpore saveznicima ugroženima sukobom na Bliskom istoku.
Govoreći na Cipru prije posjeta nosaču zrakoplova „Charles de Gaulle”, koji je ovog vikenda stigao u istočno Sredozemlje, francuski predsjednik Emmanuel Macron pokušao je umiriti svojeg ciparskog kolegu nakon što su prošlog tjedna presretnute bespilotne letjelice usmjerene prema otoku.
„Kada je Cipar napadnut, napadnuta je Europa”, izjavio je Macron nakon sastanka s predsjednikom Nikosom Christodoulidesom i grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom u Paphosu.
Europske države uvelike su potisnute u stranu dok sukob između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana eskalira, pogađajući arapske države Zaljeva i uvlačeći Libanon nakon što je militantna skupina Hezbolah, koju podržava Iran, napala Izrael.
No, s obzirom na to da su pomorski putovi na Bliskom istoku ugroženi, a cijena nafte raste znatno iznad 100 američkih dolara po barelu, europske sile pokušavaju pronaći način kako zaštititi svoje interese.
„Naš cilj je zadržati strogo obrambeni stav, stojeći uz sve zemlje koje je Iran napao u svojoj odmazdi, kako bismo očuvali svoju vjerodostojnost i pridonijeli regionalnoj deeskalaciji. U konačnici, cilj nam je zajamčiti slobodu plovidbe i pomorsku sigurnost”, rekao je Macron.
Glavne pomorske aktivnosti Europske unije u regiji usredotočene su na operaciju „Aspides” (štitovi na grčkom) – misiju u Crvenom moru pokrenutu početkom 2024. godine radi zaštite brodova od napada hutista povezanih s Iranom, koji podržavaju palestinsku militantnu skupinu Hamas u ratu s Izraelom.
„Pridružit ću se ostalim europskim kolegama u pozivu da se operacija Aspides ojača s više brodova”, rekao je Mitsotakis. „Malo nas sudjeluje, ali i u ovom ćemo slučaju morati konkretnije pokazati našu europsku solidarnost.”
Macron, čija je mornarica već poslala jedan ratni brod u tu misiju, najavio je da će ih ukupno biti dva, ali da će Francuska sveukupno u regiju poslati osam ratnih brodova, skupinu nosača zrakoplova i dva nosača helikoptera.
To bi na koncu moglo uključivati i Hormuški tjesnac radi potpore trgovačkim brodovima, dodao je Macron.
„U procesu smo uspostavljanja isključivo obrambene misije pratnje, koja se mora pripremiti zajedno s europskim i neeuropskim državama, a čija je svrha omogućiti – čim završi najintenzivnija faza sukoba – pratnju kontejnerskih brodova i tankera kako bi se postupno ponovno otvorio Hormuški tjesnac”, rekao je Macron, ne iznoseći druge pojedinosti.
Baza Istres
Francuska je dopustila američkim vojnim zrakoplovima za podršku da koriste francusku zračnu bazu Istres na jugoistoku zemlje nakon što je dobila jamstvo da ti zrakoplovi neće sudjelovati u vojnim operacijama SAD-a protiv Irana, objavio je prošli tjedan francuski glavni stožer, ističući da se to ne odnosi na borbene zrakoplove.
"S obzirom na kontekst, Francuska je zahtijevala da navedena sredstva ni u kojoj mjeri ne sudjeluju u operacijama koje Sjedinjene Države provode u Iranu, već isključivo u potpori obrani naših partnera u regiji. Za to je dobila potpuno jamstvo", naglasio je glavni stožer.
Delegirana ministrica pri Ministarstvu oružanih snaga Alice Rufo objasnila je da je riječ o "rutinskoj proceduri u sklopu NATO-a". "Francuske baze na Bliskom i Srednjem istoku neće se koristiti za američku ofenzivnu akciju", naglasila je, prenio je AFP.
Francuska je vezana obrambenim sporazumima s Katarom, Kuvajtom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima te "čvrstim obvezama" prema Jordanu i Iraku, rekao je prošli tjedan Macron.
