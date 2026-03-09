Francuska raspoređuje ratne brodove u Sredozemlje i Crveno more

Francuska je dopustila američkim vojnim zrakoplovima za podršku da koriste francusku zračnu bazu Istres na jugoistoku zemlje nakon što je dobila jamstvo da ti zrakoplovi neće sudjelovati u vojnim operacijama SAD-a protiv Irana, objavio je prošli tjedan francuski glavni stožer, ističući da se to ne odnosi na borbene zrakoplove.