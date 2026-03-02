Britanska zračna baza RAF Akrotiri na Cipru pogođena je u napadu za koji se sumnja da je izveden bespilotnom letjelicom, potvrdilo je britansko Ministarstvo obrane. Incident se dogodio oko ponoći po lokalnom vremenu u bazi u blizini Limassola.
Prema službenim informacijama, nema poginulih ni ozlijeđenih. Ministarstvo obrane navelo je da je riječ o 'sumnjivom napadu dronom' te da su snage na terenu reagirale kako bi zaštitile osoblje. Sigurnosne mjere podignute su na najvišu razinu, a dio osoblja koje nije ključno za operacije bit će privremeno premješten.
Britanske vlasti zasad nisu potvrdile odakle je dron lansiran. Prema informacijama Sky Newsa, riječ je o manjoj bespilotnoj letjelici, a ciparske vlasti navode da je prouzročena ograničena šteta.
Predsjednik Cipra Nikos Christodoulides izjavio je da su vlasti u stanju pune pripravnosti, ali je naglasio da Cipar 'ne sudjeluje ni na koji način i ne namjerava sudjelovati u bilo kakvoj vojnoj operaciji'.
Incident se dogodio nekoliko sati nakon što je britanski premijer Keir Starmer potvrdio da je Ujedinjeno Kraljevstvo dopustilo Sjedinjenim Američkim Državama korištenje određenih britanskih baza za napade na iranske raketne ciljeve. Prema navodima medija, riječ je o bazama RAF Fairford u Gloucestershireu, Akrotiri na Cipru te Diego Garcia na otočju Chagos.
Britansko Ministarstvo obrane ranije je objavilo da su na Cipar premješteni dodatni obrambeni sustavi, uključujući sustave za suzbijanje dronova, borbene zrakoplove F-35 i radarske sustave, isključivo u obrambene svrhe.
Sukobi na Bliskom istoku ulaze u treći dan, a procjenjuje se da je više od 200.000 britanskih državljana, uključujući vojno osoblje, izloženo riziku u državama Zaljeva.
