Prema službenim informacijama, nema poginulih ni ozlijeđenih. Ministarstvo obrane navelo je da je riječ o 'sumnjivom napadu dronom' te da su snage na terenu reagirale kako bi zaštitile osoblje. Sigurnosne mjere podignute su na najvišu razinu, a dio osoblja koje nije ključno za operacije bit će privremeno premješten.