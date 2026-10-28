ODAO PRIZNANJE
Putin: Elon Musk je pravi genij
Predsjednik Vladimir Putin pohvalio je u srijedu Elona Muska kao genija, priznavši da Rusija tek počinje razvijati svoju verziju njegova satelitskog internetskog sustava Starlink.
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To je priznanje utoliko upečatljivije jer verziju Starlinka, koju je razvio Muskov SpaceX, ukrajinska vojska koristi tijekom cijelog rata s Rusijom kao ključnu komponentu operacija dronovima i komunikacije na bojištu.
Putin je to primijetio tijekom izlaganja ministra digitalnog razvoja Maksuta Šadajeva, koji je rekao da je Rusija lansirala više od 30 satelita gradeći vlastitu verziju Starlinka.
„Trenutak samo, želim istaknuti da je ovo tek naš prvi korak. Elon Musk je genij, on je jednostavno pravi genij”, rekao je Putin, koji je bio u pratnji skupine afričkih čelnika, sudionika samita u Moskvi.
Rusija tek počinje razvijati vlastiti sustav
Šadajev je na Putinovo pitanje odgovorio da Musk ima više od 5000 satelita u niskoj orbiti koji rade, iako je stvarni broj blizu 10.000, prema neovisnoj stranici za praćenje Orbital Radar.
„Više od 5000 — dok mi tek poduzimamo prve korake. Ali ponosni smo što smo to počeli i što smo to učinili samostalno”, rekao je Putin, dodajući da je sada zadatak „prijeći s kvalitete na kvantitetu”.
Putin tvrdi da je Moskva u kontaktu s Muskom
„U bliskom smo kontaktu s našim američkim partnerima — uključujući g. Muska — jer je u orbiti vrlo važno ne smetati jedni drugima i održavati određenu razinu discipline i reda”, rekao je Putin.
Starlink koristi konstelaciju satelita koji kruže znatno niže od tradicionalnih geostacionarnih komunikacijskih satelita, što skraćuje vrijeme putovanja signala.
Ukrajina se oslanja na Starlink na bojištu
Ukrajina se uvelike oslanjala na taj sustav i njegovu vojnu verziju Starshield, ali se ranije ovog mjeseca požalila na ograničenja brzine, što je ometalo njezinu sposobnost presretanja ruskih napadačkih dronova te je prisililo da otkaže neke operacije.
Ti su problemi dodatno pojačali napetosti između Kijeva i SAD-a nakon što je predsjednik Donald Trump najavio sporazum o kupnji ruskog dizela, vršeći pritisak na Kijev da prestane napadati ruske rafinerije nafte i govoreći da je vrijeme da Ukrajinci zamijene svog predsjednika.
Za vikend je Ukrajina priopćila da su Starlink i Starshield ponovno u punoj funkciji, ali je Musk optužio ukrajinsku vojsku za kršenje SpaceX-ovih uvjeta.
Ni Musk ni američka vlada, koja upravlja Starshieldom koristeći tehnologiju Starlinka, nisu preuzeli odgovornost za uvođenje ograničenja brzine.
Ruski dužnosnici i prije su jako cijenili Muska. Godine 2025. Putinov izaslanik za ulaganja Kiril Dmitrijev rekao je da bi Rusija željela surađivati s njim na misiji na Mars.
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