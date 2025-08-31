Putin i Xi razgovarali o SAD-u: "Ove promjene svijet nije vidio sto godina"

Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov kineski kolega Xi Jinping razgovarali su u nedjelju o nedavnim kontaktima između Rusije i SAD-a, objavio je Putinov savjetnik Juri Ušakov ruskim medijima, ne navodeći pojedinosti.

Putin se s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom sastao ranije u kolovozu.

Xi i Putin sastali su se na marginama samita Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u sjevernom kineskom lučkom gradu Tianjinu.

Sigurnosni forum okupio je čelnike Rusije, Indije, Irana i drugih azijskih zemalja.

"Svijet prolazi kroz promjene koje nisu viđene u posljednjih stotinu godina, donoseći sve veću nestabilnost i nesigurnost", rekao je Xi.

Na svečanoj večeri na početku samita, Xi je istaknuo da SCO snosi veliku odgovornost za mir i stabilnost u regiji.

Događaju su prisustvovali brojni šefovi država i vlada, uključujući Putina s kojim se Xi srdačno pozdravio. Dvojica lidera stajala su jedan pored drugoga na tzv. obiteljskoj fotografiji.

Samit je Putinu, izoliranom na zapadu zbog invazije na Ukrajinu, pružio platformu da demonstrira snažne veze s Kinom i drugim azijskim zemljama.

Ruski čelnik ostaje u Kini nekoliko dana i bit će gost na vojnoj paradi 3. rujna u Pekingu, zajedno sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom.

Paradom će se obilježiti 80. obljetnica poraza Japana u Drugom svjetskom ratu.