TRAGIČNA NESREĆA

Putin najavio odštetu zbog rušenja azerbajdžanskog putničkog zrakoplova

Hina
09. lis. 2025. 15:22
Vladimir Putin. Ilham Alijev
AFP / GRIGORY SYSOYEV

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je azerbajdžanskom predsjedniku Ilhamu Alijevu da su dva ruska projektila detonirala pored azerbajdžanskog putničkog zrakoplova prošle godine nakon što su ukrajinski dronovi ušli u ruski zračni prostor te je obećao odštetu žrtvama.

Zrakoplov na letu J2-8243, na putu iz Bakua prema čečenskom glavnom gradu Groznom, srušio se 25. prosinca kod Aktaua u Kazahstanu nakon što je preusmjeren s južne Rusije gdje su ukrajinski dronovi napali nekoliko meta. Poginulo je najmanje 38 ljudi.

Video snimka objavljena u četvrtak pokazala je kako se Putin i Alijev rukuju i smiješe prije bilateralnog sastanka u Tadžikistanu na kojem je Putin govorio o toj nesreći.

Putin se prošle godine javno ispričao Alijevu zbog, kako je ocijenio Kremlj, "tragičnog incidenta" iznad Rusije u kojem se zrakoplov srušio nakon što je aktivirana ruska protuzračna obrana protiv ukrajinskih dronova.

U četvrtak je otišao korak dalje.

"Naravno, ruska strana učinit će sve što je potrebno u takvim tragičnim slučajevima u pogledu odštete i bit će dana pravna ocjena svih službenih stvari", rekao je Putin Alijevu. "Naša je dužnost, ponavljam..., dati objektivu ocjenu svega što se dogodilo i identificirati prave uzroke."

Putin je rekao Alijevu da su dva ruska protuzračna projektila detonirala nekoliko metara od zrakoplova nakon što su ukrajinski dronovi ušli u ruski zračni prostor.

Alijev je bio ljutit zbog te nesreće i javno je kritizirao prve reakcije Moskve, optuživši je da je pokušala zataškati uzrok incidenta.

Teme
Azerbajdžan ilham alijev rusija vladimir putin

