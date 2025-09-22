Oglas

Odnosi Moskva - Washington

Putin ponudio Trumpu produljenje ključnog sporazuma: "Održivo samo ako SAD djeluje na sličan način"

Hina
22. ruj. 2025. 15:24
Vladimir Putin
VALERY SHARIFULIN / AFP / VALERY SHARIFULIN / AFP

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u ponedjeljak da je spreman produžiti za godinu dana dosadašnji sporazum o kontroli naoružanja između Washingtona i Moskve kojim se ograničava broj nuklearnog oružja koje svaka strana posjeduje, ako američki predsjednik Donald Trump učini isto.

Novi sporazum o smanjenju strateškog naoružanja (START), koji ograničava broj strateških nuklearnih bojevih glava koje Sjedinjene Države i Rusija smiju rasporediti, te raspoređivanje raketa i bombardera s kopnenih i podmorničkih nosača, trebao bi isteći 5. veljače 2026.

Nešto više od četiri mjeseca prije isteka, Rusija i Sjedinjene Države, suprotstavljene po pitanju rata u Ukrajini, nisu započele razgovore o obnovi ili revidiranju sporazuma, iako je Donald Trump govorio o svojoj želji da sklopi novi sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja, također i s Kinom.

Vladimir Putin na sastanku Vijeća sigurnosti Rusije rekao je da je spreman produžiti Novi START za godinu dana u interesu globalnog neširenja nuklearnog oružja i kako bi pomogao u poticanju dijaloga s Washingtonom o novom sporazumu ako Trump bude spreman učiniti isto.

„Rusija je spremna nastaviti pridržavati se glavnih brojčanih ograničenja prema Novom START-u godinu dana nakon 5. veljače 2026.“, rekao je ruski predsjednik.

„Nakon toga, na temelju analize situacije, donijet ćemo odluku o tome hoćemo li zadržati ova dobrovoljno nametnuta ograničenja. Vjerujemo da će ova mjera biti održiva samo ako Sjedinjene Države djeluju na sličan način i ne poduzimaju korake koji potkopavaju ili narušavaju postojeću ravnotežu sposobnosti odvraćanja.“

Teme
Donald Trump Rusija SAD Vladimir Putin nuklearno naoružanje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
