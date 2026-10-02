najskuplje gorivo u Europi
Cijena dizela ruši rekorde: Evo gdje su porezi najveći
Dizel je prestigao benzin i postao najskuplje gorivo u Europi, s rekordnom cijenom od 2,226 eura po litri. Ipak, države članice EU-a i dalje ga u prosjeku oporezuju oko 12 centi manje od benzina.
Dizel je trenutačno najskuplje gorivo na europskim benzinskim postajama.
Ponderirana prosječna cijena dizela u Europskoj uniji 21. rujna 2026. dosegnula je 2,226 eura po litri, prema tjednom Biltenu o cijenama naftnih derivata Europske komisije. To je najviša razina otkako se ti podaci prate, odnosno od 2005. godine.
Dizel je tako 13,4 centa po litri skuplji od benzina Eurosuper 95.
Punjenje spremnika od 50 litara dizelom sada stoji oko 111 eura. Otprilike 40 posto tog iznosa odlazi na poreze.
Porezi na dizel u EU-u u prosjeku iznose 0,861 euro po litri, odnosno 38,6 posto cijene na benzinskoj postaji.
Kod benzina porezno opterećenje iznosi 0,981 euro po litri, što je oko 12 centi više.
Rat s Iranom, koji je počeo u veljači, poremetio je opskrbu energentima kroz Hormuški tjesnac, a dizel je time pogođen snažnije. Njegova prosječna cijena u EU-u porasla je za oko 40 posto od kraja veljače.
Stručnjaci Europske središnje banke procjenjuju da su rafinerijske marže u trećem tjednu rujna povećale cijenu dizela za 0,41 euro po litri, što čini 19 posto cijene koju plaćaju vozači, piše Euronews.
Kako bi cijene pale, stručnjaci ECB-a navode da bi "ključni čimbenik bio završetak rata na Bliskom istoku, normalizacija protoka kroz Hormuški tjesnac i obnova globalne rafinerijske aktivnosti".
Zašto je dizel manje oporezovan od benzina?
Povoljniji porezni tretman dizela nije novost.
Propisi EU-a određuju minimalnu trošarinu od 0,33 eura po litri dizela, u usporedbi s 0,359 eura za benzin.
Većina država zadržava razliku i u vlastitim poreznim stopama, što se dugo opravdavalo potporom prijevoznicima, poljoprivrednicima i drugim gospodarskim djelatnostima koje koriste dizel.
Briselska organizacija Transport & Environment izračunala je 2015. godine da su Europljani u prosjeku plaćali 14 centi više poreza po litri benzina nego po litri dizela. Desetljeće poslije ta razlika i dalje postoji.
Plan Europske komisije iz 2021. godine prema kojem bi se goriva oporezivala na temelju energetskog sadržaja, a ne količine, ukinuo bi poreznu prednost dizela. Za njegovo usvajanje potrebna je suglasnost svih 27 država članica, no kompromisni prijedlog u studenome 2025. nije dobio jednoglasnu potporu.
Kako se obračunavaju porezi na dizel?
Dizel se oporezuje u dvije faze.
Prvo se obračunava trošarina, odnosno fiksni iznos po litri. Neke zemlje tome dodaju i druga davanja, primjerice naknadu za emisije ugljika.
Zatim se na cjelokupan iznos, uključujući trošarinu, obračunava porez na dodanu vrijednost (PDV). Stope PDV-a kreću se od 17 posto u Luksemburgu do 27 posto u Mađarskoj. Drugim riječima, PDV se obračunava i na već obračunatu trošarinu.
Ovo je deset država EU-a s najvećim poreznim opterećenjem dizela. Poredak se temelji na iznosu poreza koji se plaća po litri, a ne na udjelu poreza u ukupnoj cijeni goriva.
Grčka: 0,855 eura po litri
Grčka naplaćuje trošarinu od 0,41 euro po litri, koja se nije mijenjala od srpnja 2017., uz PDV od 24 posto. Kada se uračunaju ostala davanja od oko 0,014 eura po litri, porezi čine 38,4 posto ukupne cijene od 2,224 eura po litri.
Budući da trošarina na benzin iznosi 0,70 eura, dizel je u Grčkoj oporezovan 28,6 centi manje od benzina, što je najveća razlika u EU-u.
Austrija: 0,897 eura po litri
Austrija kombinira porez na mineralna ulja od 0,378 eura po litri s naknadom za emisije ugljika od oko 0,145 eura, nakon čega se obračunava PDV od 20 posto.
Porezi čine 40,1 posto ukupne cijene dizela od 2,238 eura po litri.
Litva: 0,945 eura po litri
Litva naplaćuje fiksnu trošarinu na dizel od 0,50 eura po litri, koja je viša od fiksne trošarine na benzin, te dodatnu CO₂ komponentu od 0,0536 eura.
Na to se obračunava PDV od 21 posto.
Privremeno smanjenje fiksnog dijela trošarine na 0,45 eura po litri, doneseno u travnju kao odgovor na sukob na Bliskom istoku, prestalo je vrijediti 15. lipnja.
Ukupno porezi čine 41,9 posto cijene dizela od 2,258 eura po litri.
Francuska: 1,005 eura po litri
Francuska naplaćuje trošarinu na dizel od 0,6075 eura po litri te PDV od 20 posto.
Porezi čine 42,2 posto ukupne cijene od 2,383 eura po litri.
Nizozemska: 1,006 eura po litri
Nizozemska ima najskuplji dizel u EU-u, s cijenom od 2,579 eura po litri, ali je tek na šestom mjestu prema visini poreznog opterećenja.
Trošarina na dizel iznosi 0,55 eura po litri, dok je na benzin 0,84 eura.
Zbog toga je dizel u Nizozemskoj oporezovan 26,7 centi manje od benzina.
Belgija: 1,014 eura po litri
Belgija naplaćuje potpuno jednaku trošarinu na dizel i benzin – 0,600 eura po litri.
Budući da je cijena dizela prije oporezivanja viša, PDV od 21 posto dovodi do toga da je ukupno porezno opterećenje dizela 6,9 centi veće nego kod benzina.
Porezi čine 42,5 posto ukupne cijene dizela od 2,387 eura po litri.
Njemačka: 1,024 eura po litri
Njemačka obračunava porez na energiju od 0,4704 eura po litri, cijenu ugljika od 0,162 eura te PDV od 19 posto.
Porezi čine 41,7 posto ukupne cijene od 2,457 eura po litri.
No to će se uskoro promijeniti. Bundestag je 25. rujna odobrio smanjenje poreza na energiju za 14,04 centa od 1. listopada do 31. prosinca. Kada se uračuna i PDV, to znači smanjenje od oko 17 centi po litri.
Finska: 1,030 eura po litri
Finska naplaćuje trošarinu od 0,511 eura po litri te PDV od 25,5 posto, što je druga najviša stopa u EU-u.
Porezi čine 40,3 posto ukupne cijene dizela od 2,555 eura po litri.
Italija: 1,034 eura po litri
Prema tjednom Biltenu o cijenama naftnih derivata Europske komisije za 21. rujna, talijanski vozači plaćali su dizel 2,281 euro po litri. Uz tada važeću trošarinu od 0,5729 eura po litri i PDV od 22 posto, ukupni porezi iznosili su oko 0,984 eura po litri, odnosno 43,1 posto ukupne cijene.
Međutim, 26. rujna trošarina je povećana na 0,6229 eura jer je vlada smanjila privremenu poreznu olakšicu. Ta stopa vrijedi do 5. listopada. Kada bi se za ilustraciju primijenila na istu cijenu od 2,281 euro po litri, viša trošarina zajedno s PDV-om od 22 posto podigla bi ukupno porezno opterećenje na oko 1,034 eura po litri, odnosno 45,3 posto cijene.
Danska: 1,081 euro po litri
Danska trošarina od 4,261 danske krune po litri vrijedi oko 0,571 euro, a PDV od 25 posto dodaje još oko 0,511 eura.
Porezi tako čine 42,3 posto ukupne cijene dizela od 2,555 eura po litri.
Budući da su cijene dizela i benzina u Europi dosegnule rekordne razine, visina trošarina i poreza mogla bi se brzo mijenjati jer europske vlade pokušavaju ublažiti posljedice rasta cijena za vozače.
Njemačka će od 1. listopada smanjiti poreze na benzin i dizel za oko 17 centi po litri, uključujući PDV, dok bi smanjenje poreza na dizel u Češkoj vozačima trebalo donijeti uštedu od oko 10 centi po litri. Španjolska je također produljila porezne olakšice na gorivo.
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