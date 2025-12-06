Oglas

Majna-Dunav

Putnički brod sa 137 ljudi udario u most na jugu Njemačke

Hina
06. pro. 2025. 09:59
A South Korean ferry that had been stranded near a rocky island off Shinan while carrying 267 people is docked at a pier in Mokpo.
Yonhap/via REUTERS, ilustracija

Putnički brod sa 137 ljudi udario je u most na kanalu Majna-Dunav u saveznoj državi Bavarskoj na jugu Njemačke, priopćila je policija.

Policija je izjavila da se nesreća dogodila kasno u petak navečer dok se brod približavao gradu Dietfurtu oko 70 kilometara jugoistočno od Nürnberga.

Kabina za kormilara bila je previsoka zbog čega je udarila u most, uzrokujući znatnu štetu, priopćila je policija. Među posadom i 137 putnika nema ozlijeđenih.

Policija je procijenila da bi se materijalna šteta mogla popeti i do sto tisuća eura. Brodu zasad nije dozvoljen nastavak putovanja, rekao je glasnogovornik policije.

Brodarska nesreća Njemačka Putnički brod

