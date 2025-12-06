Putnički brod sa 137 ljudi udario u most na jugu Njemačke

Putnički brod sa 137 ljudi udario je u most na kanalu Majna-Dunav u saveznoj državi Bavarskoj na jugu Njemačke, priopćila je policija.
Policija je izjavila da se nesreća dogodila kasno u petak navečer dok se brod približavao gradu Dietfurtu oko 70 kilometara jugoistočno od Nürnberga.
Kabina za kormilara bila je previsoka zbog čega je udarila u most, uzrokujući znatnu štetu, priopćila je policija. Među posadom i 137 putnika nema ozlijeđenih.
Policija je procijenila da bi se materijalna šteta mogla popeti i do sto tisuća eura. Brodu zasad nije dozvoljen nastavak putovanja, rekao je glasnogovornik policije.
