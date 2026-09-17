Mohammed Bahashwan
Humanitarac iz Jemena: Zatvaraju se bolnice, širi glad, a međunarodne pomoći je sve manje
Gost naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo bio je Mohammed Bahashwan, humanitarni radnik i član NGO-a Action for Humanity International. Razgovarali su o humanitarnoj krizi i povratku rata u Jemen uslijed novih borbi između Ansar Alaha i Saudijske Arabije.
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"Situacija u Jemenu nije ništa novo u humanitarnom kontekstu, već više od 10 godina imamo krizu, tu je politička nestabilnost, ekonomski problemi, raseljavanje. Čak i prije nego je izbio sukob 2015., u Jemenu je bila teška situacija zbog siromaštva, to se samo nastavilo povećavati, sve do danas", kazao je Mohammed Bahashwan.
Nova kriza, nova raseljavanja
Poručio je kako, nažalost, situacija postaje sve gora i gora, iz dana u dan.
"Svaki puta kada dođe do prilike za oporavak, nastupi nova kriza, nova raseljavanja. Sve to utječe na jemenske građane iz dana u dan, situacija se pogoršava", dodao je.
"Broj raseljenih se svakog dana povećava, govorimo o jednom od najnaseljenijih područja u Jemenu u ovom sukobu. Ljudi ne mogu pronaći sigurnost od zapadne obale sve do Bab el-Mandeba, sve veća su neprijateljstva, bilo da je riječ o vlasti na sjeveru ili jugu.
Više od 60.000 raseljene djece
Ljudi ne mogu pronaći sigurnost i utočište. Više od 150.000 ljudi interno je raseljeno, prema UN-ovom izvješću, uključujući više od 60.000 djece. Očekujemo da će ta brojka rasti", kaže Bahashwan pa dodaje:
"Nažalost, ne postoji mjesto gdje te obitelji mogu pronaći utočište. Mogu pronaći lokaciju gdje se mogu skloniti, postoje kampovi koji primaju raseljene ljude. Ali većina tih kampova nema infrastrukturu za prihvat tolikog broja ljudi. Možete zamisliti koliko je situacija loša."
Smanjenje međunarodne pomoći
Dodao je kako je na situaciju u Jemenu negativno utjecalo i smanjenje međunarodne humanitarne pomoći.
"Jemen nije imun na globalno smanjenje humanitarne pomoći, Jemen je jedna od država na koje to najviše utječe. Govorimo o povećanju potreba i smanjenju međunarodne pomoći, što će izvršiti golem pritisak na humanitarne organizacije koje pružaju pomoć na terenu.
Mi smo dobili 10 ili 15 posto sredstava od onoga što smo tražili, Nažalost, to je tako, ali učinak je vidljiv: govorimo o zatvaranju bolnica, o gladi. Sve trpi zbog tih smanjenja, ne možemo odgovoriti na sve potrebe. Ako se ovako nastavi, bit će nam teže pomoći ljudima", kaže.
Posebno se osvrnuo na sve rašireniju glad uslijed velike nestašice hrane.
"Situacija s hranom je grozna, govorimo o milijunima ljudi koji ne mogu danima doći do obroka. Tomu svjedočimo na terenu svakoga dana. Ali tu su i drugi problemi: ljudi ne mogu slati svoju djecu u školu, ne mogu odgovoriti na svoje zdravstvene potrebe. Zbog nedostatka hrane vidimo utjecaj na sve druge sektore", kaže Bahashwan.
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