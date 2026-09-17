Humanitarac iz Jemena: Zatvaraju se bolnice, širi glad, a međunarodne pomoći je sve manje

Mi smo dobili 10 ili 15 posto sredstava od onoga što smo tražili, Nažalost, to je tako, ali učinak je vidljiv: govorimo o zatvaranju bolnica, o gladi. Sve trpi zbog tih smanjenja, ne možemo odgovoriti na sve potrebe. Ako se ovako nastavi, bit će nam teže pomoći ljudima", kaže.