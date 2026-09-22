Jakovina smatra da bi Iran mogao biti spreman čekati završetak Trumpova mandata. "Čini se da su Iranci spremni čekati kraj Trumpovog mandata na način na koji se to u talačkoj krizi dogodilo s predsjednikom Carterom. Mislim da je to noćna mora za bilo kojeg predsjednika u ovom slučaju, mislim da je to apsolutna katastrofa koja je na horizontu jer to znači da i cijene benzina mogu ići samo gore. Tu se neće ništa dogoditi, niti bi nekakva bombardiranja mogla to promijeniti stanje u Teheranu", kazao je.