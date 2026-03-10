Rast cijena goriva već ostavlja negativan utjecaj: Značajno poskupile zrakoplovne karte

"Povećanja ovih razmjera čine reakciju nužnom kako bi se održale stabilne i pouzdane operacije", rekao je glasnogovornik SAS-a u izjavi za Reuters, dodajući da su proveli "privremenu prilagodbu cijena". Najveći skandinavski zrakoplovni prijevoznik prošle je godine privremeno prilagodio svoju politiku zaštite od rizika cijena goriva zbog nesigurnih tržišnih uvjeta te je istaknuo da nema osiguranu potrošnju goriva za sljedećih 12 mjeseci.