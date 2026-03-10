tko plaća cijenu zastoja
Analiza Hrvoja Krešića: Zašto zapravo stoje brodovi u Hormuškom tjesnacu
Hormuški tjesnac. Aorta svjetske energetike - stoji, procjenjuje se da je oko 150 tankera zarobljeno u financijskom vakuumu.
No ovo nije fizička blokada od strane iranske mornarice, već prije svega 'papirnata blokada'.
Brodovi naime stoje jer je Hormuški tjesnac postao zona koju je nemoguće osigurati. A dok oni stoje, svjetska ekonomija - drži duboko dah i nada se najboljem.
Tko je zaustavio brodove?
A tko je zapravo zaustavio brodove? Ovaj put to nije niti vojska koja napada s kopna niti pirati niti ratna mornarica, ovaj put brodovi stoje zbog - osiguravajućih društava.
Više donosimo u analizi našeg Hrvoja Krešića.
