tko plaća cijenu zastoja

Analiza Hrvoja Krešića: Zašto zapravo stoje brodovi u Hormuškom tjesnacu

author
Hrvoje Krešić
|
10. ožu. 2026. 16:56
tanker, Hormuški tjesnac
AFP / GIUSEPPE CACACE / Ilustracija

Hormuški tjesnac. Aorta svjetske energetike - stoji, procjenjuje se da je oko 150 tankera zarobljeno u financijskom vakuumu.

No ovo nije fizička blokada od strane iranske mornarice, već prije svega 'papirnata blokada'.

Hrvoje Krešić
N1

Brodovi naime stoje jer je Hormuški tjesnac postao zona koju je nemoguće osigurati. A dok oni stoje, svjetska ekonomija - drži duboko dah i nada se najboljem.

Tko je zaustavio brodove?

A tko je zapravo zaustavio brodove? Ovaj put to nije niti vojska koja napada s kopna niti pirati niti ratna mornarica, ovaj put brodovi stoje zbog - osiguravajućih društava.

Više donosimo u analizi našeg Hrvoja Krešića.

