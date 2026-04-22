Rat u Ukrajini: Četvero mrtvih u ruskim i ukrajinskim napadima

Ruski zračni napadi u Ukrajini ubili su dvije osobe, prema lokalnim vlastima, dok je Rusija objavila da su žena i dijete poginuli u napadu ukrajinskog drona na njezin teritorij.

U Ukrajini je jedan muškarac ubijen, a druga osoba ranjena u ruskom napadu na prometnu infrastrukturu u Zaporiškoj oblasti (jug), objavio je na Telegramu šef regionalne uprave Ivan Fedorov.

U Harkivskoj oblasti na sjeveroistoku ubijen je 66-godišnji civil, a drugi 69-godišnji muškarac ranjen je u napadu dronom na automobil, prema lokalnim vlastima.

U Rusiji su dvije osobe, žena i dijete, poginule u napadu ukrajinskog drona u Sizranu, na jugozapadu zemlje, objavio je guverner Samarske oblasti na mreži Max.

"Izvučeni su iz ruševina" zgrade, rekao je, osuđujući "još jedan nehumani zločin protiv civilnog stanovništva".

U Sirzanu, smještenom 800 kilometara od ukrajinske granice, nalazi se rafinerije nafte.

Gotovo svaki dan od početka velike ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., civili su ubijani u Ukrajini tijekom ruskih zračnih napada.

Kao odmazdu, Kijev aktivno napada ruski teritorij, uzrokujući i civilne žrtve, prenosi agencija AFP.

Diplomatski napori za okončanje najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata su zastali nakon izbijanja rata na Bliskom istoku krajem veljače.