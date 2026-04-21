Na pomolu veliki ukrajinski "drone deal": Ove zemlje žele tajnu ratnu tehnologiju Kijeva

Po prvi put Ukrajina se pozicionira kao potencijalni obrambeni partner zemljama poput UAE-a, Katara i Saudijske Arabije. Na zahtjev regionalnih vlada, više od 200 ukrajinskih stručnjaka raspoređeno je kako bi pomoglo u suzbijanju prijetnji poput iranskih dronova Shahed. Na temelju iskustva iz višegodišnjeg rata punog opsega s Rusijom, ukrajinske snage razvile su napredne sposobnosti protudronske obrane, postižući stopu presretanja veću od 89 %.