Na pomolu veliki ukrajinski "drone deal": Ove zemlje žele tajnu ratnu tehnologiju Kijeva

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je 11 zemalja izrazilo interes za ukrajinske tehnologije dronova, dok Kijev nastoji proširiti obrambenu suradnju i izvoz oružja.
Prema njegovoj objavi na Telegramu početkom vikenda, u intervjuu za nacionalni telemaraton, Zelenski je istaknuo rastuću međunarodnu potražnju, posebno izvan Europe, piše 24 Media. “Bliski istok i Zaljev, a postupno gledamo i prema Kavkazu. U okviru ovog 'Drone Deal’-a bit će najmanje 10 različitih sporazuma o izvozu ukrajinskog naoružanja”, rekao je.
Ukrajinski predsjednik je naglasio da inicijativa uključuje ne samo izvoz, nego i zajedničku proizvodnju, uz planove za uspostavu ukrajinskih proizvodnih linija u zemlji i inozemstvu.
“Predviđena je zajednička proizvodnja – izgradnja naših proizvodnih linija i u Ukrajini i u drugim zemljama”, dodao je Zelenski.
Prema njegovim riječima, sporazumi će uključivati razvoj novih tehnologija u partnerstvu sa zemljama sudionicama, koje će zauzvrat osigurati ulaganja. Zelenski je rekao da su financijski aranžmani već osigurani za određeno razdoblje, uz dogovorene godišnje količine.
Također je najavio “početak rada” s nekoliko europskih partnera, uključujući Njemačku, Italiju, Norvešku, Švedsku i Nizozemsku.
“Imamo, naravno, snažne odnose s Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom. Uvjeren sam da će se sve to razvijati i tamo”, rekao je Zelenski.
Od kraja ožujka Zelenski je obavio niz radnih posjeta Saudijskoj Arabiji, UAE-u, Kataru, Jordanu, Turskoj i Siriji, što predstavlja dosad nezabilježenu razinu angažmana između Kijeva i Bliskog istoka. Ti su posjeti bili usmjereni na konkretne rezultate, uključujući potpisivanje dugoročnih, desetogodišnjih sporazuma s nekoliko zemalja radi razvoja suradnje u obrani i energetici.
Po prvi put Ukrajina se pozicionira kao potencijalni obrambeni partner zemljama poput UAE-a, Katara i Saudijske Arabije. Na zahtjev regionalnih vlada, više od 200 ukrajinskih stručnjaka raspoređeno je kako bi pomoglo u suzbijanju prijetnji poput iranskih dronova Shahed. Na temelju iskustva iz višegodišnjeg rata punog opsega s Rusijom, ukrajinske snage razvile su napredne sposobnosti protudronske obrane, postižući stopu presretanja veću od 89 %.
Ukrajinsko iskustvo uglavnom je bez presedana. Samo tijekom zime 2025.–2026. Rusija je lansirala oko 19.000 dronova na ukrajinski teritorij – intenzitet kakav je rijetko koja zemlja doživjela. Kao odgovor, Ukrajina je razvila nove protumjere, uključujući presretačke dronove, sustav domaće izrade koji su razvili ukrajinski inženjeri.
Kako Kijev produbljuje partnerstva, naglašava dvosmjerni pristup suradnji – nudeći svoje ratno iskustvo i tehničku stručnost u zamjenu za međunarodnu potporu. Ukrajinski stručnjaci već su raspoređeni u nekoliko partnerskih zemalja, uključujući Europu i zemlje Zaljeva, kako bi obučavali postrojbe protuzračne obrane i dijelili znanje stečeno u ratu.
Ranije, 5. ožujka, Zelenski je izjavio da je Ukrajina spremna podržati svoje partnere na Bliskom istoku i u Perzijskom zaljevu u suočavanju s rastućom prijetnjom iranskih napada dronovima.
Zelenski je ukazao na šire sigurnosne izazove s kojima se suočavaju i Ukrajina i njezini partneri, naglašavajući destabilizirajući utjecaj iranskih poteza. “Iranski režim, koji se bori za očuvanje vlasti, stvara jasne prijetnje svim zemljama u regiji, kao i globalnoj stabilnosti”, rekao je.
