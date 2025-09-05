RTV Slovenija prijeti povlačenjem s Eurosonga ako Izrael ostane u konkurenciji

RTV Slovenija najavila je da će se povući s Eurosonga sljedeće godine u znak solidarnosti s Palestinom, ako se Izraelu dopusti povratak na natjecanje.
Oglas
Kontroverze oko sudjelovanja Izraela
Sudjelovanje Izraela na Eurosongu već dugo izaziva kontroverze zbog ratova i optužbi za genocid na Bliskom istoku, a posljednje dvije godine rasprava je postala još intenzivnija. Mnogi fanovi bojkotiraju natjecanje, a nekoliko nacionalnih medijskih kuća izrazilo je zabrinutost.
Početkom godine među natjecateljima su se vodile rasprave treba li Izrael ostati dio Eurosonga unatoč ratu u Palestini. Situacija će ponovo biti razmotrena na jesen.
🇸🇮 RTVSLO director Ksenija Horvat has stated "we realistically think that [Slovenia] will not be able to go to the #Eurovision Song Contest".— ESC Discord (@ESCdiscord) September 3, 2025
The broadcaster contacted the EBU after the 2024 and 2025 contests with their concerns, but were left feeling "ignored". pic.twitter.com/vNHMqxQJYj
Stav slovenske televizije
RTV Slovenija je poručila da će se vratiti na natjecanje samo ako Izrael bude isključen – slično kao što se dogodilo s Rusijom, kojoj je nakon invazije na Ukrajinu 2022. zabranjeno sudjelovanje.
U priopćenju, koje prenosi ESC Today, RTVSLO je istaknula:
„Do tada bi trebalo biti jasno hoće li EBU donijeti odluku o sudjelovanju Izraela i hoće li uzeti u obzir komentare nekoliko članova EBU-a o transparentnosti glasanja. Tada će biti jasno hoćemo li (još uvijek) suedjelovati na natjecanju.
Na Generalnoj skupštini EBU-a početkom srpnja u Londonu, RTV Slovenija je predstavila svoj stav da, ako Izrael sudjeluje na Eurosongu – zbog genocida u Gazi – Slovenija neće učestvovati.“
EBU je potvrdio da vodi razgovore s članicama o budućem statusu Izraela.
Pozivi na isključenje Izraela
Mnogi bivši natjecatelji i izvođači, kao i aktualni pobjednici JJ iz Austrije i Nemo iz Švicarske, javno pozivaju na isključenje Izraela.
S druge strane, izraelski mediji objavili su u srpnju da su nacionalni emiteri Njemačke i Italije zaprijetili povlačenjem ako Izraelu ne bude dopušten povratak 2026. godine. Njemački SWR je potom poručio da ESC okuplja ljude širom Europe bez obzira na porijeklo ili vjeru, te da Izrael ima puno pravo sudjelovati kao član EBU-a više od 60 godina.
Stav EBU-a
Europska radiodifuzijska unija (EBU) naglasila je:
„Razumijemo zabrinutost i snažne stavove oko sukoba na Bliskom istoku. EBU nije imun na globalne događaje, ali naš je posao osigurati da Eurosong ostane univerzalni događaj koji promovira povezanost, raznolikost i inkluziju kroz glazbu.“
Dodali su i: „EBU je udruženje javnih emitera, a ne vlada. Svi članovi imaju pravo sudjelovati, pod uvjetom da ispunjavaju potrebne kriterije.“
Na kraju su diplomatski zaključili: „Nije naš posao uspoređivati različite sukobe.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas