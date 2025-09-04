kako izgleda obrana?
Slučaj Thompsonove terase, vještačenje na 34 stranice: "Sve službe znale da se gradi protivno građevinskoj dozvoli"
Dio obrane u kaznenom progonu zbog Thompsonove terase bit će i vještačenje u kojem vještak upozorava na pogodovanje i kaznena djela. Tvrdi da je Thompson kupio vlasništvo stanara bez njihovog odobrenja, kako pišu 24sata.
Bitka oko najpoznatije terase u državi, one na koju pravo vlasništva polažu i pjevač Marko Perković Thompson i vlasnici stanova u zgradi na kojoj je terasa, dobila je kazneni nastavak u obliku podizanja optužnice protiv Branka Miodraga, predstavnika suvlasnika, novinarke Danke Derifaj i snimatelja Petra Janjića zbog navodnog nezakonitog ulaska u privatni prostor.
Od čega će se sastojati obrana?
Kako su 24sata doznala, obrana će se sastojati od tvrdnji da je Miodrag vlasnik dijela terase, kao i svi suvlasnici u zgradi, da su stajali na tom dijelu, a bit će uključeno i vještačenje sudskog vještaka Ivana Martića iz kolovoza 2024. godine, napisano na 34 stranice.
To vještačenje naručio je Miodrag, prije podizanja optužnice. Martićev zadatak bio je analizirati dokumentaciju i do tada provedene službene i pravne radnje i postupke. Martić piše da je vještačenje radio po istim standardima kao što bi radio da je od njega to zatražio sud.
"Dozvola nema pečat, potpis ni ikakvu drugu ovjeru"
Kako je prvi pisao Nacional, već na šestoj stranici vještak crvenim podebljanim slovima napominje da preslika građevinske dozvole nema ni jedan pečat, potpis ili drugu službenu ovjeru. Prema glavnom projektu, terasa i "nadgrađe" dio su zasebne cjeline, odnosno Miodragove zgrade, no to nije zatekao kad je pregledavao zgradu, već je tu sporna terasa. Nakon toga Martić piše da će svjesno diskreditirati gradske urede, ali nema izbora zbog "nepobitnih činjenica".
"Sve službe i službenici znali da se gradi mimo i protivnoj građevinskoj dozvoli"
"Od iskopa za temelje predmetne građevine postoje dokazi i evidencija da su sve javne službe i službenici bili upoznati s činjenicom da se od iskopa gradi mimo i protivno izdanoj građevinskoj dozvoli. Kako na predmetnoj parceli, tako i kasnije na susjednim sjevernim parcelama. Postojeće evidentirane prijave i nepostupanja državnih tijela i institucija nisu predmet, ali su prvi i najbitniji uzrok evidentiranom stanju", piše Martić u nalazu.
Prevareni stanari?
Piše i da su prvi kupoprodajni ugovori sklopljeni 1999. godine i da su kupci morali po ovlaštenim osobama ili sami vidjeti da se ne gradi u skladu s građevinskom dozvolom. Onda nastavlja "rastavljati" investitore.
Pojašnjava da su sklapanjem ugovora kupci postali vlasnici i da sve što se događalo nakon potpisivanja tih ugovora, mimo dozvola, dogovora i znanja suvlasnika, zadire u njihovo vlasničko pravo i da nije valjano.
To je važno jer je Thompson terasu kupio 10 godina nakon. Također, prema vještaku se stvarno stanje podjela površina ne slaže s dokumentom etažiranja, a dio dokumentacije je po njegovom mišljenju izrađeno naknadno, pišu 24sata.
"Bez dvojbe pogodovanje i zloupotreba položaja osobe koja je to dozvolila"
"Ako kojim slučajem postoji kompletan Etažni elaborat s iskazanim udjelima i grafičkim prilozima (nacrtima), molim da se isto dostavi radi pregleda i dopune ovoga mišljenja, u što sumnjam. Na kraju krajeva, dostupan provedeni Etažni elaborat s nacrtima ne odgovara upisanom u proknjiženom stanju za koje bez imalo dvojbe mogu dati mišljenje kako se radi o pogodovanju i zloupotrebi položaja i ovlasti osobe na sudu koja je to službeno dopustila da se proknjiži kao stvarno i legalno stanje", piše Martić.
Martić: "Dokument je krivotvoren"
Tvrdi da je "dokument o upravljanju zajedničkim površinama krivotvoren" i da se "krov zgrade ne može naknadno predstaviti u nečije privatno vlasništvo niti se 10-ak godina nakon može pojaviti poseban vlasnik krova zgrade". Napominje da se radi o "bespravnoj nadogradnji terase".
Tvrdi da je Thompson taj dio "kupio" nakon što su svi suvlasnici te zgrade kupili stanove, a time i zajednički krov, i da se ta kupovina odvila bez dozvole suvlasnika zgrade. Odnosno, vještak tvrdi da je netko prodao njihovo vlasništvo Thompsonu bez da ih je pitao, pišu 24sata.
