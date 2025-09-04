Koje zemlje hoće, a koje neće slati vojsku u Ukrajinu?

Wojtek RADWANSKI / AFP

Njemačka je spremna povećati izdvajanja za obuku i naoružavanje ukrajinskih snaga, no o daljnjim vojnim obavezama poput slanja vojnika odlučit će tek nakon što se jasnije odrede uvjeti mira, objavio je glasnogovornik vlade u četvrtak, dok su Italija i Poljska jasno dale do znanja da neće slati svoje trupe u Ukrajinu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon virtualnog susreta 'koalicije voljnih' objavio je da je 26 država spremno biti dio međunarodnih snaga u sklopu sigurnosnih garancija Kijevu nakon eventualnog mirovnog sporazuma s Rusijom. Sastanku je prisustvovalo 35 čelnika država.

„Njemačka će o vojnom angažmanu odlučiti u dogledno vrijeme, kad će biti jasan okvir dogovora”, rekao je kasnije glasnogovornik njemačke vlade.

„To se odnosi na vrstu i opseg američkog angažmana kao i rezultat procesa pregovora, između ostalog”.

Kancelar Friedrich Merz signalizirao je da je Njemačka spremna sudjelovati u mirovnoj misiji u Ukrajinu, no u odnosu na francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i britanskog premijera Keira Starmera oprezniji je u davanju obećanja o slanju vojnika.

Merz naglašava da bi to zahtijevalo i potvrdu u Bundestagu, što bi se moglo pokazati izazovnim, prenosi Reuters.

Italija je pak u četvrtak jasno odbacila da će slati svoje trupe u Ukrajinu. Vlada premijerke Giorgie Meloni priopćenjem je izrazila „nespremnost Italije da pošalje vojnike” u ratom pogođenu zemlju, pa dodala da bi Rim mogao pomoći inicijativi podrškom u obuci i nadzoru, izvan ukrajinskih granica.

Meloni, koja je uoči virtualnog sastanka 'koalicije' razgovarala s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, smatra da je za „pravedan i trajan mir” u Ukrajini potrebno zadržavanje „kolektivnog pritiska na Rusiju”, što uključuje sankcije, te „čvrsta i vjerodostojna sigurnosna jamstva” s obje strane Atlantika, prenosi France Presse.

Poljski premijer Donald Tusk nakon sastanka je rekao da Poljska također ne planira slati trupe u Ukrajinu, čak ni nakon završetka rata.

Kako je naveo, Poljska, kao najveće čvorište gdje se organizira pomoć za Ukrajinu, odgovorna je za logistiku.

"To je zadatak od dovoljne, da ne kažemo od izuzetne važnosti", naglasio je Tusk i dodao da ovaj oblik poljskog prisustva "svi prihvaćaju".

Hrvatska je također dio 'koalicije voljnih' no vlada je u nekoliko navrata naglasila da ne postoji opcija da Hrvatska šalje svoje vojnike u Ukrajinu.