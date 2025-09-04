Predsjednik RH Zoran Milanović u četvrtak je na festivalu FALIŠ u Šibeniku iz prvih redova pratio promociju knjige Šimuna Cimermana "Bitka na Sutjesci: Bitka svih bitaka".
Predsjednik Zoran Milanović bio je nazočan programu drugog dana 13. izdanja festivala FALIŠ-a u Šibeniku.
Stigao je na prepunu šibensku Malu ložu na koju je festival ‘spustio‘ s tvrđave Barone gdje se održala prva večer nikad posjećenijeg izdanja FALIŠ.
Milanović je zauzeo mjesto u prvom redu uz Branka Sekulića, programskog direktora FALIŠ-a i Orsata Miljenića, predstojnika predsjednikova ureda.
Inače, Milanović je prilikom dolaska srdačno pozdravljen aplauzom okupljene publike.
Zanimljivo, Milanović je stigao na vrijeme kako bi popratio predstavljanje knjige: „Sutjeska: bitka svih bitaka“, autora Šimuna Cimermana, javlja Šibenski.
