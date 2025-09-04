Oglas

PROMOCIJA KNJIGE O SUTJESCI

FOTO / Zoran Milanović nenajavljeno stigao na FALIŠ

author
N1 Info
|
04. ruj. 2025. 21:19
Milanović stigao na Fališ
Dusko Jaramaz/PIXSELL

Predsjednik RH Zoran Milanović u četvrtak je na festivalu FALIŠ u Šibeniku iz prvih redova pratio promociju knjige Šimuna Cimermana "Bitka na Sutjesci: Bitka svih bitaka".

Predsjednik Zoran Milanović bio je nazočan programu drugog dana 13. izdanja festivala FALIŠ-a u Šibeniku.

04.09.2025., Sibenik - Predstavljanje knjige "Sutjeska: bitka svih bitaka" predavaca Simuna Cimermana i Kruna Lokotara na drugoj veceri Falis-a - Festivala alternative i ljevice Sibenika. Kruno Lokotar i Simun Cimerman Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dusko Jaramaz/PIXSELL
Milanović stigao na Fališ
Dusko Jaramaz/PIXSELL

Stigao je na prepunu šibensku Malu ložu na koju je festival ‘spustio‘ s tvrđave Barone gdje se održala prva večer nikad posjećenijeg izdanja FALIŠ.

Milanović je zauzeo mjesto u prvom redu uz Branka Sekulića, programskog direktora FALIŠ-a i Orsata Miljenića, predstojnika predsjednikova ureda.

Inače, Milanović je prilikom dolaska srdačno pozdravljen aplauzom okupljene publike.

Zanimljivo, Milanović je stigao na vrijeme kako bi popratio predstavljanje knjige: „Sutjeska: bitka svih bitaka“, autora Šimuna Cimermana, javlja Šibenski.

Teme
bitka na sutjesci bitka na sutjesci bitka svih bitaka fališ zoran milanović šibenik šimun cimerman

