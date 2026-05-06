Rubio: Operacija Epski bijes je završena

Američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je u utorak da je SAD postigao svoje ciljeve u vojnoj operaciji protiv Irana, a da napori osiguranja sigurnog prolaza kroz Hormuški tjesnac predstavljaju zasebnu, manju obrambenu operaciju.
Oglas
"Operacija Epski bijes je završena. Postigli smo ciljeve te operacije", rekao je Rubio novinarima u Bijeloj kući.
Nova operacija usmjerena na otvaranje Hormuškog tjesnaca, poznata kao "Projekt sloboda", je manjeg opsega i različita od izvornog borbenog plana, kazao je Rubio.
Opisao ju je kao obrambenu operaciju, rekavši da SAD neće vojno djelovati "osim ako na nas ne pucaju".
Iako Rubio tvrdi da je operacija "Epski bijes" postigla svoje ciljeve, jedan od središnjih ciljeva američkog predsjednika Donalda Trumpa u pokretanju vojnih napada na Iran, napominje Reuters, bio je osigurati da Teheran ne razvije nuklearno oružje. No, Iran još nije predao više od 408 kilograma visoko obogaćenog uranija, ističe agencija.
Rubio je rekao da je vrijeme da Teheran "prihvati realnost situacije", dodajući da američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nastavljaju raditi na diplomatskom rješenju. To rješenje mora se pozabaviti svim nuklearnim materijalom koji Iran još uvijek ima zakopan "negdje duboko", izjavio je Rubio.
Rusiji i Kini u interesu prihvatiti rezoluciju UN-a oko Irana
Prijedlog nove rezolucije kojom se od Irana zahtijeva da prekine napade i postavljanje mina u Hormuškom tjesnacu Rubio je nazvao testom korisnosti Ujedinjenih naroda, ujedno pozvavši Kinu i Rusiju da na nju ne podižu veto.
Naime, članice Vijeća sigurnosti UN-a započele su u utorak zatvorene razgovore o tekstu rezolucije koji su SAD sastavile sa Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtom i Katarom, a koji bi, ako bi bio usvojen, mogao dovesti do sankcija protiv Irana i potencijalno odobriti silu ako Teheran ne zaustavi napade i prijetnje komercijalnom brodarstvu, piše Reuters.
Prethodna "bahreinska" rezolucija propala je prošlog mjeseca nakon što su Rusija i Kina iskoristile svoje pravo veta u Vijeću sigurnosti, a prema riječima američkog državnog tajnika, u ovom tekstu su napravljene određene prilagodbe.
"Ne želimo da se na ovo ponovno stavi veto, napravili smo neke male prilagodbe teksta. Ne znam hoće li se time izbjeći veto ili ne. Mislim da je to pravi test za UN", izjavio je Rubio novinarima.
Poručio je i da je Kinezima i Rusima u interesu da se ta rezolucija usvoji i da se izvrši pritisak na Iran. "U njihovom interesu je da se međunarodni plovni putovi, posebno Hormuški tjesnac, ne zatvore i ne izazovu ekonomski kaos u desecima i desecima zemalja diljem svijeta“, istaknuo je Rubio.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas