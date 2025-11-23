Oglas

SASTANAK U ŽENEVI

Rubio: Uvodimo neke promjene u mirovni plan nakon razgovora s Ukrajinom

N1 Hrvatska
23. stu. 2025. 18:04
ženeva - reuters
Emma Farge/REUTERS

U Ženevi su završili pregovori visoke američke delegacije s predstavnicima Ukrajine, Njemačke, Francuske i Velike Britanije o mirovnom planu za Ukrajinu koji je predložio američki predsjednik Donald Trump.

Marco Rubio rekao je kako su današnji sastanci bili "najproduktivniji i najznačajniji dosad“, pišesky news.

Na temelju tih razgovora, američki državni tajnik kaže da tim iz Washingtona uvodi " neke promjene“, izgledno prema ukrajinskim prijedlozima.

Dodaje da je pred njima još posla i da bi kasnije mogli imati dodatnu nadopunu.

"Imamo vrlo dobar radni dokument koji je već izgrađen na temelju doprinosa svih relevantnih strana uključenih ovdje, i sada smo mogli proći kroz neke od tih točaka, jednu po jednu. Mislim da smo ostvarili dobar napredak. Naši su se timovi sada povukli u svoje prostorije kako bi radili na nekim prijedlozima koji su nam izneseni. Dakle, radimo na tome, uvodimo neke promjene u nadi da ćemo dodatno smanjiti razlike i približiti se nečemu s čime će i Ukrajina i, naravno, Sjedinjene Države biti vrlo zadovoljne.“

Predstojnik ureda Zelenskog i čelnik ukrajinske delegacije Andrij Jermak se složio s Rubiom da je današnji sastanak bio "vrlo produktivan".

"Postigli smo vrlo dobar napredak i krećemo se prema pravednom i trajnom miru. Ukrajinski narod zaslužuje i želi ovaj mir više od ikoga."

Marco Rubio mirovni plan za rat u Ukrajini

