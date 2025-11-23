SASTANAK U ŽENEVI
Rubio: Uvodimo neke promjene u mirovni plan nakon razgovora s Ukrajinom
U Ženevi su završili pregovori visoke američke delegacije s predstavnicima Ukrajine, Njemačke, Francuske i Velike Britanije o mirovnom planu za Ukrajinu koji je predložio američki predsjednik Donald Trump.
Marco Rubio rekao je kako su današnji sastanci bili "najproduktivniji i najznačajniji dosad“, pišesky news.
Na temelju tih razgovora, američki državni tajnik kaže da tim iz Washingtona uvodi " neke promjene“, izgledno prema ukrajinskim prijedlozima.
Dodaje da je pred njima još posla i da bi kasnije mogli imati dodatnu nadopunu.
"Imamo vrlo dobar radni dokument koji je već izgrađen na temelju doprinosa svih relevantnih strana uključenih ovdje, i sada smo mogli proći kroz neke od tih točaka, jednu po jednu. Mislim da smo ostvarili dobar napredak. Naši su se timovi sada povukli u svoje prostorije kako bi radili na nekim prijedlozima koji su nam izneseni. Dakle, radimo na tome, uvodimo neke promjene u nadi da ćemo dodatno smanjiti razlike i približiti se nečemu s čime će i Ukrajina i, naravno, Sjedinjene Države biti vrlo zadovoljne.“
Predstojnik ureda Zelenskog i čelnik ukrajinske delegacije Andrij Jermak se složio s Rubiom da je današnji sastanak bio "vrlo produktivan".
"Postigli smo vrlo dobar napredak i krećemo se prema pravednom i trajnom miru. Ukrajinski narod zaslužuje i želi ovaj mir više od ikoga."
