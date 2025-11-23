Procurili detalji europskog mirovnog protuprijedlog: Evo koje je rješenje za teritorije

Anatolii StepanovREUTERS / Anatolii Stepanov

Europski mirovni protuprijedlog predviđa američka sigurnosna jamstva poput onih koji proizlaze iz članka 5. ugovora o NATO-u, a koji napad na jednu članica smatra napadom na sve, prenijela je u nedjelju agencija Reuters koja je imala uvid u tekst.

U europskom protuprijedlogu se navodi i da je NATO suglasan da trajno ne drži svoje snage u Ukrajini u mirnodopskom razdoblju.

U vrijeme mira ukrajinska vojska bila bi ograničena na najviše 800.000 pripadnika. Američki plan postavio je gornju granicu na 600.000 vojnika.

Europa traži i da Ukrajina bude financijski obeštećena uključujući i putem ruske imovine koja će ostati zamrznuta sve dok Rusija ne nadoknadi štetu Ukrajini.

Europski prijedlog sadrži i odredbu da Ukrajina neće svoje "okupirane suverene, teritorije" vraćati vojno, nego će voditi pregovore o razmjeni teritorija, a polazište će biti linije kontakta.

Europskim prijedlogom predviđa se održavanje izbora u Ukrajini što je moguće prije nakon potpisivanja mirovnog sporazuma.

Reutersov izvor upoznat s tijekom pregovora rekao je da su glavni razgovori između američkog i ukrajinskog izaslanstva u Ženevi o nacrtu plana koji je predstavio Washington za okončanje rata u Ukrajini sada u tijeku.