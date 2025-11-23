Plenković razgovarao sa Zelenskim o američkom planu za kraj rata u Ukrajini

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je u Beču na panelu "Prema novom europskom samopouzdanju“, održanom u dvorcu Hofburg, zajedno s predsjednikom Vlade Luksemburga Lucom Friedenom. Riječ je o završnom panelu trodnevne međunarodne konferencije posvećene budućnosti Europe.
Plenković je u izjavi za novinare naglasio da su raspravljali o temeljnim izazovima s kojima se Europa suočava, među kojima su sigurnost, energetika, konkurentnost, pregovori o višegodišnjem financijskom okviru Europske unije te pitanje proširenja.
Kazao je kako je premijerom Friedenom telefonski razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o američkom planu za kraj rata u Ukrajini. Naglasio je kako je izrazito problematično da se po predloženom mirovnom planu za okončanje rata u Ukrajini - čak tri regije prepuštaju Rusiji.
"To je suprotno ustavu Ukrajine, ide se u kršenje načela teritorijalnog integriteta, rekao je Plenković, a piše HRT.
Plenković je pojasnio kako su ovi razgovori održani i uoči sastanka Europske unije i Afričke unije koji se sutra održava u Luandi. Najavio je i sazivanje sastanka na razini europskih čelnika, na kojem će se raspravljati o pozicijama Ukrajine te analizirati sadržaj i implikacije predloženog plana.
Naglasio je kako je važno uskladiti stavove europskih lidera te osigurati jedinstven pristup u daljnjim razgovorima o sigurnosti i stabilnosti na europskom kontinentu.
"Ostajemo čvrsti u potpori Ukrajini"
Plenković je I na X-u objavio da je u Beču, zajedno s predsjednikom Vlade Luksemburga Lucom Friedenom, razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
Kako je naveo, razmijenili su informacije o najnovijim diplomatskim aktivnostima vezanim uz mirovni plan u 28 točaka, kao i o aktualnim razgovorima koji se u Švicarskoj vode na razini Vijeća za nacionalnu sigurnost.
In Vienna, together with Luxembourg’s Prime Minister, @LucFrieden, we spoke with President @ZelenskyyUa.— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) November 23, 2025
We exchanged information on the latest diplomatic developments regarding the 28-Point Peace Plan and the ongoing talks at the NSA level in Switzerland.
We remain steadfast… pic.twitter.com/fvVIAQYtaz
Plenković je istaknuo da Hrvatska ostaje čvrsta u potpori Ukrajini u ovom osjetljivom trenutku te ponovno potvrdio predanost pravednom i trajnom miru.
