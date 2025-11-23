Oglas

PREMIJER SE NALAZI U BEČU

Plenković razgovarao sa Zelenskim o američkom planu za kraj rata u Ukrajini

N1 Info
23. stu. 2025. 15:24
Igor Soban/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je u Beču na panelu "Prema novom europskom samopouzdanju“, održanom u dvorcu Hofburg, zajedno s predsjednikom Vlade Luksemburga Lucom Friedenom. Riječ je o završnom panelu trodnevne međunarodne konferencije posvećene budućnosti Europe.

Plenković je u izjavi za novinare naglasio da su raspravljali o temeljnim izazovima s kojima se Europa suočava, među kojima su sigurnost, energetika, konkurentnost, pregovori o višegodišnjem financijskom okviru Europske unije te pitanje proširenja.

Kazao je kako je premijerom Friedenom telefonski razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o američkom planu za kraj rata u Ukrajini. Naglasio je kako je izrazito problematično da se po predloženom mirovnom planu za okončanje rata u Ukrajini - čak tri regije prepuštaju Rusiji.

"To je suprotno ustavu Ukrajine, ide se u kršenje načela teritorijalnog integriteta, rekao je Plenković, a piše HRT.

Plenković je pojasnio kako su ovi razgovori održani i uoči sastanka Europske unije i Afričke unije koji se sutra održava u Luandi. Najavio je i sazivanje sastanka na razini europskih čelnika, na kojem će se raspravljati o pozicijama Ukrajine te analizirati sadržaj i implikacije predloženog plana.

Naglasio je kako je važno uskladiti stavove europskih lidera te osigurati jedinstven pristup u daljnjim razgovorima o sigurnosti i stabilnosti na europskom kontinentu.

"Ostajemo čvrsti u potpori Ukrajini"

Plenković je I na X-u objavio da je u Beču, zajedno s predsjednikom Vlade Luksemburga Lucom Friedenom, razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Kako je naveo, razmijenili su informacije o najnovijim diplomatskim aktivnostima vezanim uz mirovni plan u 28 točaka, kao i o aktualnim razgovorima koji se u Švicarskoj vode na razini Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Plenković je istaknuo da Hrvatska ostaje čvrsta u potpori Ukrajini u ovom osjetljivom trenutku te ponovno potvrdio predanost pravednom i trajnom miru.

Andrej Plenković Rat u Ukrajini mirovni plan za rat u Ukrajini

