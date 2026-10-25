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TRUMP UZ PUTINA

Rusi Amerikance nazivaju partnerima: "Opskrbit ćemo ih dizelom u količini koju trebaju"

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Hina
|
25. lis. 2026. 17:27
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Vladimir Putin, Donald Trump
AFP / DREW ANGERER

Potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak rekao je da je Rusija spremna opskrbiti Sjedinjene Države bilo kolikom količinom dizela, objavio je državni tv-kanal Vesti.

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"Koliko god naši partneri budu željeli... od ukupne količine koju ćemo izvoziti. Možemo im isporučiti sve", rekao je Novak u intervjuu sdopisnikom državne televizije Pavelom Zarubinom.

U petak je objelodanio da su tri tankera s ruskim dizelom na putu prema Sjevernoj Americi.

Teme
amerikanci dizel rusija vladimir putin

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