TRUMP UZ PUTINA
Rusi Amerikance nazivaju partnerima: "Opskrbit ćemo ih dizelom u količini koju trebaju"
Potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak rekao je da je Rusija spremna opskrbiti Sjedinjene Države bilo kolikom količinom dizela, objavio je državni tv-kanal Vesti.
Oglas
"Koliko god naši partneri budu željeli... od ukupne količine koju ćemo izvoziti. Možemo im isporučiti sve", rekao je Novak u intervjuu sdopisnikom državne televizije Pavelom Zarubinom.
U petak je objelodanio da su tri tankera s ruskim dizelom na putu prema Sjevernoj Americi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Crna kronika
|
prije 46 min.|
Oglas
Oglas