Rusi reagirali na optužbe o trovanju Navaljnog

Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Švedska i Nizozemska u zajedničkoj izjavi objavljenoj u subotu priopćile su da su analize uzoraka s Navaljnijevog tijela „uvjerljivo” potvrdile prisutnost epibatidina. Riječ je o toksinu prisutnog kod južnoameričkih otrovnih žaba, a koji se prirodno ne pojavljuje na području Rusije.