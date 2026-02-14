Ruski oporbeni čelnik
Provedena istraga: Otkriveno kako je ubijen Navaljni?
Ruski oporbeni čelnik Aleksej Navaljni umro je u zatvoru nakon što je otrovan smrtonosnim toksinom pronađenim u ekvadorskim žabama streličarkama, tvrde Ujedinjeno Kraljevstvo i drugi saveznici.
"Barbarski“ čin – korištenje neurotoksina koji je klasificiran kao kemijsko oružje – mogao je biti izveden samo od strane vlade Vladimira Putina, rekli su u subotu.
Za domorodačka plemena u Južnoj Americi kaže se da koriste taj toksin u puhaljkama ili puhalima tijekom lova.
Otrov je 200 puta jači od morfija.
Julija Navaljna, udovica ruskog disidenta, pojavila se na konferenciji za novinare na marginama sigurnosne konferencije u Münchenu kako bi objavila otkriće, okružena ministrima vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Švedske i Nizozemske.
Četiri zemlje i Francuska surađivale su kako bi utvrdile kako je gospodin Navaljni, 47, umro.
Planiraju svoje nalaze podnijeti međunarodnom nadzornom tijelu za kemijsko oružje, Organizaciji za zabranu kemijskog oružja (OPCW).
"Teško mi je pronaći prave riječi"
„Teško mi je pronaći prave riječi“, rekla je Navaljna na engleskom, vidno potresena.
Bila je na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji kada je 16. veljače 2024. objavljena vijest o smrti njezina supruga.
„Bio je to najstrašniji dan u mom životu. Izašla sam na pozornicu i rekla da je moj suprug, Aleksej Navaljni, otrovan. Što bi se drugo moglo dogoditi Putinovu neprijatelju broj jedan u ruskom zatvoru?
Ali sada razumijem i znam da to nisu samo riječi. To je znanstveni dokaz.“
Ruske vlasti ranije su tvrdile da smrt disidenta nije bila sumnjiva, nego da je uzrokovana „kombiniranim bolestima“, uključujući nepravilan rad srca.
No Yvette Cooper, britanska ministrica vanjskih poslova, rekla je da su Ujedinjeno Kraljevstvo i njegovi saveznici radili „s odlučnom upornošću“ kako bi utvrdili što se doista dogodilo.
Razumije se da su britanski znanstvenici iz Porton Downa imali ključnu ulogu u otkrivanju sheme s otrovom žabe.
Nije odmah bilo jasno kako su uspjeli pribaviti uzorke s tijela Navaljnog za testiranje na toksin, iako je gospođa Navaljna ranije rekla da su prokrijumčareni iz Rusije.
Oporbeni čelnik pokopan je u predgrađu Moskve u ožujku 2024.
„Kao rezultat rada Ujedinjenog Kraljevstva, Švedske i drugih partnera, potvrdili smo da je u tijelu Alekseja Navaljnog pronađen smrtonosni toksin“, rekla je Cooper novinarima,
„A taj je toksin identificiran kao toksin koji se nalazi u ekvadorskim žabama streličarkama.“
Rekla je: „Samo je ruska vlada imala sredstva, motiv i priliku upotrijebiti taj toksin protiv Alekseja Navaljnog u zatvoru i zato smo danas ovdje kako bismo rasvijetlili barbarski pokušaj Kremlja da ušutka glas Alekseja Navaljnog.
Kako bismo pokazali da ruska vlada prezire svoje građane i da je spremna upotrijebiti ovaj smrtonosni toksin.“
Najviša britanska diplomatkinja također je citirala samog gospodina Navaljnog o potrebi da se rusku vladu pozove na odgovornost.
„Rekao je: ‘Moramo učiniti ono čega se oni boje, govoriti istinu, širiti istinu – to je najmoćnije oružje’.“
Johann Wadephul, njemački ministar vanjskih poslova, podijelio je pojedinosti o učinku trovanja toksinom žabe streličarke, nazvavši ga „posebno snažnim“ živčanim otrovom.
„Žrtve se guše u agoniji“, rekao je.
Švedska ministrica vanjskih poslova Maria Malmer Stenergard objasnila je zašto je bilo potrebno razumjeti pravi uzrok smrti gospodina Navaljnog.
„Ovo je iznimno važno kako bismo Rusiju mogli pozvati na odgovornost za ono što su činili i nastaviti rasvjetljavati njihove kontinuirane laži“, rekla je.
„Sada ćemo s tim informacijama ići pred OPCW… Ovo je još jedan način povećanja pritiska na Rusiju.“
Kremlj se zasad nije očitovao o optužbama.
Vlada predsjednika Putina već je ranije bila optužena da je 2020. pokušala ubiti Navaljnog koristeći živčani agens novičok – isto kemijsko oružje za koje se vjeruje da ga je Rusija upotrijebila na ulicama Salisburyja u neuspjelom pokušaju ubojstva bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripala i njegove kćeri 2018. godine.
Navaljni preživio je prvo trovanje i oporavljao se u Njemačkoj prije nego što se vratio kući u Rusiju, gdje je uhićen i zatvoren.
