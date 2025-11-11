Oglas

FSB

Rusija: Britanci i Ukrajinci nudili 3 milijuna dolara pilotu za otmicu MiG 31 lovca

author
Hina
|
11. stu. 2025. 08:38
afp, mig 31
Alexander NEMENOV / AFP

Ruska savezna sigurnosna služba (FSB) rekla je da je spriječila zavjeru ukrajinskih i britanskih obavještajaca da nagovore ruske pilote na krađu zrakoplova MiG-31 naoružanog hipersoničnom raketom Kindžal za 3 milijuna dolara, objavili su državni mediji u utorak.

Novinska agencija RIA citirala je FSB koji kaže da je oteti zrakoplov trebao biti preusmjeren prema zračnoj bazi NATO-a u rumunjskom gradu Constanti, gdje bi ga mogla srušiti zračna obrana, navodi agencija.

FSB, glavni nasljednik KGB-a iz sovjetskoga doba, kaže da su Ukrajina i Britanija planirale veliku "provokaciju" koristeći oteti avion i da su ukrajinski vojni obavještajci nastojali pridobiti ruske pilote za 3 milijuna dolara da ukradu zrakoplov.   

"Poduzete mjere spriječile su planove ukrajinske i britanske obavještajnu službe za veliku provokaciju", prenosi RIA izjave dužnosnika FSB-a.

Državna televizija emitirala je fotografije poruka i snimke muškarca koji je, kako su rekli, radio za ukrajinsku i britansku službu i ponudio 3 milijuna dolara ruskom pilotu da odleti MiG-om u Europu te da je pilotu ponuđeno i državljanstvo.

Ruski Kindžal je balistički projektil lansiran iz zraka koji Moskva naziva hipersoničnim, sposobnim za velike brzine i manevriranje putanjama leta s ciljem otežavanja protuzračnoj obrani pračenja i presretanja.

Moskva optužuje London za poticanje rata u Ukrajini i britanske obavještajce za pomoć Ukrajini u pokretanju niza operacija u dubini ruskog teritorija. Britanija smatra rusku invaziju na Ukrajinu "imperijalnom otimačinom zemlje".

London je više puta upozoravao da ruski obavještajci pokušavaju posijati kaos širom Britanije i Europe kako bi potkopavali demokraciju.

Teme
FSB Rusija Ukrajinska obavještajna služba mig 31 rat u Ukrajini

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
