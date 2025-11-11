Oglas

novo tijelo

EU će uspostaviti novu obavještajnu jedinicu pod Ursulom von der Leyen

author
Hina
|
11. stu. 2025. 08:22
Ursula von der Leyen
REUTERS/Yves Herman

Europska komisija započela je osnivanje novog obavještajnog tijela pod predsjednicom Ursulom von der Leyen, u pokušaju uspješnijeg korištenja informacija koje prikupljaju nacionalne obavještajne agencije, izvijestio je u utorak Financial Times.

Oglas

Jedinica, koja će biti formirana unutar glavnog tajništva Komisije, planira zaposliti službenike iz cijele obavještajne zajednice EU-a i prikupljati obavještajne podatke za zajedničke svrhe, izvijestile su novine, pozivajući se na četiri osobe upoznate s planovima.

Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće.

Teme
EU sigurnost Europska komisija Obavještajna jedinica EU-a Prikupljanje obavještajnih podataka Ursula von der Leyen

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ