Rusija napala Ukrajinu dronovima i projektilima, najmanje sedmero mrtvih

"Kada smo stigli ovdje 20 minuta nakon eksplozije, mislila sam da ću dobiti moždani udar. Nisam mogla sastaviti dvije riječi, a noge su mi klecale", rekla je za Reuters Hanna, stanarka uništene zgrade. "Sreća je što nisam bila tamo s djetetom i što je otac bio sa mnom. Tamo su živjeli obični ljudi. Što im je bio cilj?"