EU presrela rekordan broj "opasnih artikala", jedna država prednjači

Gotovo osam od deset upozorenja odnosi se na kozmetiku zbog prisutnosti butilfenil metilpropionala (BMCHA), sintetskog mirisa koji je u EU zabranjen od 2022. godine. Ranije se često koristio u parfemima, losionima i proizvodima za kućanstvo, prije nego što je utvrđeno da može štetno djelovati na reproduktivni sustav i izazvati iritaciju kože.