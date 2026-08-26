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čekaju odobrenje za Starlink

Zelenski odlikovao Elona Muska ukrajinskim Ordenom slobode

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Hina
|
26. kol. 2026. 12:22
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Elon Musk. (AP Photo/Mark Schiefelbein, File)
AP Photo/Mark Schiefelbein

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odlikovao je američkog milijardera Elona Muska Ordenom slobode, najvišim ukrajinskim odlikovanjem za strane državljane, prema dekretu objavljenom u srijedu na web stranici predsjednika.

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Odlikovanje dolazi u trenutku kada Kijev traži odobrenje za korištenje Muskovog satelitskog internetskog sustava Starlink za ukrajinske napade na ruski teritorij.

"Orden slobode dodjeljuje se Elonu Musku - poduzetniku, inženjeru, izvršnom direktoru tvrtki SpaceX i Tesle u Sjedinjenim Državama", navodi se u dekretu.

Odlikovanje se dodjeljuje za izvanredne zasluge u zaštiti ljudskih života i slobode, kao i za razvoj odnosa između naroda Ukrajine i Sjedinjenih Država, dodaje se. 

Ukrajinske bespilotne letjelice opremljene Starlinkom mogu se izravno navoditi na ciljeve putem video veze uživo. Autorizacija za sustav trenutno je ograničena na ukrajinski teritorij, uključujući područja pod ruskom okupacijom.

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elon musk orden slobode

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