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AGRESIVNA AKTIVNOST MOSKVE

Rusija povukla novi potez na moru: Njemački admiral upozorava na opasnost

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Hina
|
28. kol. 2026. 07:28
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ruska flota
AFP / HANDOUT

Njemački mornarički inspektor upozorio je na stalno visoku rusku prijetnju, posebno u Baltičkom moru, navodeći agresivnu aktivnost Moskve.

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Ruska mornarica bila je "agresivna na moru, kroz nadzor baza i jedinica, pokušaje zastrašivanja i sabotaže, prelete dronovima i korištenje skrivene flote u Baltičkom moru", rekao je viceadmiral Jan Christian Kaack u četvrtak u Berlinu.

Dodao je da Rusija sada također štiti brodove u svojoj takozvanoj skrivenoj floti oružjem, bilo putem ratnih plovila ili naoružanih sigurnosnih timova na brodu. Međutim, Kaack je kazao da to također dodatno opterećuje rusku mornaricu koja nema neograničene resurse, prenosi Dpa.

Skrivena flota uključuje tankere i teretne brodove koje Rusija koristi za zaobilaženje sankcija, uključujući zapadno ograničenje cijena na izvoz ruske nafte u treće zemlje. Brodovi često plove pod stranim zastavama i, prema zapadnim dužnosnicima, prikrivaju svoje kretanje ili podrijetlo tereta.

Kaack je rekao da Njemačka i njezini saveznici sada imaju puno jasniju sliku pomorskih aktivnosti kombinirajući podatke s brodova, zrakoplova, obalnog radara i satelita. Vrijeme potrebno za otkrivanje sumnjivih aktivnosti palo je sa 17 sati na oko jedan sat, rekao je.

Inspektor mornarice također je naglasio ulogu mornarice u zaštiti globalne trgovine, rekavši da događaji na Bliskom istoku, Crvenom moru i Zaljevu pokazuju da se sloboda plovidbe ne može uzimati zdravo za gotovo.

Teme
baltičko more pomorska sigurnost ruska flota iz sjene vojna zaštita flote zaobilaženje sankcija

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