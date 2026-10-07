Nakon tvrdnje o deset puta većoj dozi BCG cjepiva oglasio se HALMED

Proizvođač je naveo da je osteomijelitis naveden kao rijetka nuspojava u sažetku opisa svojstava lijeka za BCG cjepivo, s učestalošću većom od jedan na 10.000, a manjom od jedan na 1000. Sama pojava te nuspojave ne znači da postoji nedostatak u proizvodu. Iz tvrtke BulBio ističu da čimbenici relevantni za takve reakcije uključuju imunološki status pacijenta, primijenjenu dozu, tehniku ​​primjene, istodobnu primjenu drugih cjepiva te iskustvo zdravstvenog osoblja. Stoga je pojašnjenje informacija o dozama deset puta većima od propisane količine, navedenima u dva izvješća, ključan dio istrage, navodi BTA.