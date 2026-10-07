Yanis Varoufakis za N1: Glasovanje je dopušteno upravo zato što tako malo toga mijenja

Da, upravo sam na to mislio. Ali dopustite mi da budem precizan, jer ta izjava treba nešto opisati, a ne provocirati. Demokracija znači da vlada demos, narod. Umjesto toga, imamo ono što sam u razgovoru s Adityom nazvao zonama bez demosa. Imamo izbore, parlamente i čitav ritual narodne suverenosti, dok se stvarne odluke donose negdje drugdje, a donose ih ljudi koje nitko nije izabrao i koje nitko ne može smijeniti. To sam naučio na najbrutalniji mogući način. U srpnju 2015. godine 62 posto Grka na našem referendumu (op. a.: o uvjetima međunarodnih kreditora) glasovalo je „NE“. Učinili su to nakon što je Europska središnja banka zatvorila naše banke kako bi ih ucijenila da prihvate uvjete kapitulacije. Te noći premijer u čijoj sam vladi služio pogazio je njihovu odluku. Pouka nije bila da su Grci donijeli pogrešnu odluku. Pouka je bila da njihovoj odluci nikada nije ni bilo dopušteno da bude važna.