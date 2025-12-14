Rusiji se ovo nije dogodilo od 2022. godine: Ključna industrija sve je više pod pritiskom

Prihodi Rusije od izvoza sirove nafte i rafiniranih naftnih proizvoda ponovno su pali u studenome zbog manjih izvoznih količina i nižih cijena, objavila je Međunarodna energetska agencija (IEA), dosegnuvši najnižu razinu od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.
Ruska energetska industrija, od ključne važnosti za gospodarstvo zemlje, sve je više pod pritiskom zbog pojačanih ukrajinskih napada dronovima na rafinerije i naftovode, kao i zapadnih mjera usmjerenih na kažnjavanje Moskve zbog rata.
Washington je u listopadu dodatno pojačao pritisak na Kremlj uvođenjem sankcija protiv najvećih ruskih proizvođača nafte, Rosnjefta i Lukoila.
3,59 milijardi dolara manje
IEA sa sjedištem u Parizu navela je da su ruski prihodi od prodaje sirove nafte i goriva u studenome pali na 10,97 milijardi dolara, što je 3,59 milijardi dolara manje nego u istom mjesecu prošle godine, piše Reuters.
Ukupni ruski izvoz nafte i goriva smanjen je za oko 400.000 barela dnevno, na 6,9 milijuna barela dnevno, jer su kupci procjenjivali posljedice i rizike povezane s pooštrenim sankcijama.
Zbog toga je cijena ruske mješavine Urals pala za 8,2 dolara, na 43,52 dolara po barelu, što je gurnulo izvozne prihode na najnižu razinu od invazije u veljači 2022.
„Posebno je značajno da je ukupan ruski pomorski izvoz preko Crnog mora pao za 42 posto, na 910.000 barela dnevno, pod pritiskom nedavnih ukrajinskih napada na plovila i infrastrukturu takozvane ‘tamne flote’”, navodi se u izvješću IEA-e za studeni.
Agencija je također izvijestila da je ruska proizvodnja nafte prošlog mjeseca pala na 9,03 milijuna barela dnevno, s 9,24 milijuna u listopadu.
Proizvodnja je bila oko 500.000 barela dnevno ispod kvote za studeni koju je Rusiji odredila Organizacija zemalja izvoznica nafte i njezini saveznici, poznati kao OPEC+.
IEA je dodala i da je opskrba sirovom naftom iz Kazahstana porasla za 120.000 barela dnevno u odnosu na listopad, na 1,81 milijun barela dnevno u studenome, što je 330.000 barela dnevno iznad kvote OPEC-a+.
