Oglas

Diplomatska ofenziva

Grlić Radman u New Yorku s "Prijateljima zapadnog Balkana" i ganskim ministrom

author
Hina
|
21. ruj. 2026. 20:15
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Ministar Gordan Grlic Radman. Photo: Borut Zivulovic/PIXSELL/F.A. BOBO
Borut Zivulovic/PIXSELL/F.A. BOBO

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda sudjelovao je na sastanku Skupine prijatelja zapadnog Balkana te se sastao s ganskim kolegom Samom Okudzetom Ablakwom.

Oglas

Šef diplomacije od nedjelje boravi u New Yorku gdje sudjeluje na 81. zasjedanju OS UN-a. U ponedjeljak je na marginama tog skupa sudjelovao na sastanku ministara vanjskih poslova iz Skupine prijatelja 'zapadnog Balkana', čiji je domaćin bio talijanski ministar Antonio Tajani. 

Riječ je o formatu pokrenutom 2023. sa sedam članica EU-a koje podržavaju zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u na njihovom reformskom putu

Grlić Radman je na tom susretu ponovno potvrdio hrvatsku potporu „vjerodostojnom, pravednom i na zaslugama zasnovanom procesu proširenja EU-a”, istaknuvši da bi postupna integracija trebala služiti kao most prema članstvu, a ne kao zamjena za njega.

Hrvatski ministar naglasio je da za napredak prema članstvu ključni ostaju „regionalna suradnja, dobrosusjedski odnosi, pomirenje te usklađivanje sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a”.

Grlić Radman u ponedjeljak se susreo i s kolegom iz Gane Okudzeotom Ablakwom s kojim je razgovarao o jačanju bilateralne političke i gospodarske suradnje. 

„Hrvatska je predana produbljivanju partnerstava s afričkim državama i jačanju suradnje EU-Afrika”, objavio je šef diplomacije na platformi X. Iz diplomatskih izvora saznaje se da je Grlić Radman taj susret iskoristio i za razgovor o Končaru, hrvatskoj tvrtki koja je zainteresirana za još veći ulaz u tržište te afričke zemlje s oko 36 milijuna stanovnika.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
afrika europska unija gana gordan grlić radman ujedinjeni narodi zapadni balkan članstvo u eu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ