Grlić Radman u New Yorku s "Prijateljima zapadnog Balkana" i ganskim ministrom

„Hrvatska je predana produbljivanju partnerstava s afričkim državama i jačanju suradnje EU-Afrika”, objavio je šef diplomacije na platformi X. Iz diplomatskih izvora saznaje se da je Grlić Radman taj susret iskoristio i za razgovor o Končaru, hrvatskoj tvrtki koja je zainteresirana za još veći ulaz u tržište te afričke zemlje s oko 36 milijuna stanovnika.