Diplomatska ofenziva
Grlić Radman u New Yorku s "Prijateljima zapadnog Balkana" i ganskim ministrom
Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda sudjelovao je na sastanku Skupine prijatelja zapadnog Balkana te se sastao s ganskim kolegom Samom Okudzetom Ablakwom.
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Šef diplomacije od nedjelje boravi u New Yorku gdje sudjeluje na 81. zasjedanju OS UN-a. U ponedjeljak je na marginama tog skupa sudjelovao na sastanku ministara vanjskih poslova iz Skupine prijatelja 'zapadnog Balkana', čiji je domaćin bio talijanski ministar Antonio Tajani.
Riječ je o formatu pokrenutom 2023. sa sedam članica EU-a koje podržavaju zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u na njihovom reformskom putu.
Grlić Radman je na tom susretu ponovno potvrdio hrvatsku potporu „vjerodostojnom, pravednom i na zaslugama zasnovanom procesu proširenja EU-a”, istaknuvši da bi postupna integracija trebala služiti kao most prema članstvu, a ne kao zamjena za njega.
Hrvatski ministar naglasio je da za napredak prema članstvu ključni ostaju „regionalna suradnja, dobrosusjedski odnosi, pomirenje te usklađivanje sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a”.
Grlić Radman u ponedjeljak se susreo i s kolegom iz Gane Okudzeotom Ablakwom s kojim je razgovarao o jačanju bilateralne političke i gospodarske suradnje.
„Hrvatska je predana produbljivanju partnerstava s afričkim državama i jačanju suradnje EU-Afrika”, objavio je šef diplomacije na platformi X. Iz diplomatskih izvora saznaje se da je Grlić Radman taj susret iskoristio i za razgovor o Končaru, hrvatskoj tvrtki koja je zainteresirana za još veći ulaz u tržište te afričke zemlje s oko 36 milijuna stanovnika.
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