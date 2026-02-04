Ruski deficit trostruko veći od planiranog?

Ruski proračunski deficit mogao bi do kraja 2026. godine dosegnuti gotovo trostruko veći iznos od službeno planiranog, zbog pada kupnje ruske nafte iz Indije i sve većih popusta u trgovini naftom, što nagriza državne prihode, dok bi rashodi mogli biti veći od očekivanih, rekao je za Reuters izvor blizak ruskoj vladi.
Napetosti u ruskom gospodarstvu
Izvor se pozvao na izračune ekonomista iz think tanka povezanog s državom, koji nisu namijenjeni objavi. To je najnoviji pokazatelj rastućih napetosti u ruskom gospodarstvu, koje se suočava sa sankcijama, visokim kamatnim stopama i nedostatkom radne snage.
Prema tim procjenama, prihodi od energetskog sektora u 2026. mogli bi biti manji za 18% u odnosu na vladin plan, što bi proračunski deficit gurnulo na između 3,5% i 4,4% bruto domaćeg proizvoda, u usporedbi s trenutačno predviđenih 1,6%.
Procjene također pretpostavljaju rast državne potrošnje između 4,1% i 8,4%. Ukupni proračunski prihodi mogli bi pasti 6% u odnosu na plan, na 37,9 bilijuna rubalja (494,78 milijardi dolara).
"Situacija se dramatično pogoršava"
„Proračunska situacija se dramatično pogoršava. Prihodi će biti manji, a rashodi veći“, rekao je izvor koji je želio ostati anoniman zbog osjetljivosti teme.
Ako nije drukčije navedeno, ruski vladini i izračuni središnje banke uglavnom polaze od pretpostavke zadržavanja postojećeg stanja, što znači da će rat u Ukrajini, koji se približava četvrtoj godišnjici, potrajati do 2026. te da će zapadne sankcije ostati na snazi, prenosi RAI.
Najnoviji podaci vlade, objavljeni u srijedu, pokazali su da su proračunski prihodi od energije u siječnju prepolovljeni, na 393,3 milijarde rubalja (5,13 milijardi dolara), što je najniža razina od srpnja 2020.
Rusko gospodarstvo, koje je tijekom prve tri godine rata pokazivalo relativnu otpornost, prošle je godine naglo usporilo jer je središnja banka, u borbi protiv inflacije, podigla kamatne stope na najvišu razinu od ranih 2000-ih.
Moskva: Putin prihvatio Xijev poziv za posjet Kini
Ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatio je poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga za posjet Kini u prvoj polovici ove godine, objavio je u srijedu Kremlj nakon videokonferencije dvojice čelnika. Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov rekao je novinarima da Rusija i Kina djeluju usklađeno te dijele slične stavove o većini pitanja.
Kinesko-rusko vanjskopolitičko savezništvo ostaje „vitalni stabilizirajući faktor“ na globalnoj razini, izjavio je ranije ruski predsjednik Vladimir Putin u videokonferenciji s Xi Jinpingom, prenosi TASS..
