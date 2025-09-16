Oglas

hoće li biti pomaka

Ruski diplomat nada se novim razgovorima sa SAD-om ove jeseni

author
Hina
|
16. ruj. 2025. 06:46
Donald Trump, Vladimir Putin
ANDREW HARNIK / AFP

Rusija se nada da bi se novi krug razgovora s predstavnicima Sjedinjenih Država mogao održati ove jeseni kako bi se razjasnile nesuglasice u odnosima dviju zemalja, izjavio je rano u utorak ruski zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov.

Oglas

Sjedinjene Države i Rusija razgovarale su u Istanbulu, a ti razgovori uglavnom su bili posvećeni diplomatskim pitanjima i radu veleposlanstava. Obje strane su tada izvijestile o postignutom napretku.

Predsjednici SAD-a Donald Trump i Rusije Vladimir Putin sastali su se prošlog mjeseca na Aljasci, ali ti razgovori još nisu doveli do sporazuma o završetku više od tri i pol godine dugog rata u Ukrajini.

Rjabkov je za novinsku agenciju TASS rekao da je među razlozima odgode novog sastanka želja obje strane da se izbjegne neuspjeh u postizanju značajnih rezultata.

"U svakom slučaju, ako govorimo o vremenskom okviru, cilj nam je pokušati održati takav događaj barem do kraja jeseni", rekao je Rjabkov.

Dodao je da su postojale tehničke i logističke prepreke, no da one nisu bile glavni razlog odgode.

"Primarni razlog je bio što nismo željeli da sastanak prođe bez opipljivog napretka. Postoji rizik da ostanemo na mjestu i ne postignemo nikakav pomak", rekao je Rjabkov.

Naglasio je kako je bolje, dok postoji politička volja s obje strane, nastaviti raditi iza kulisa te da bi se možda mogla stvoriti osnova za iduće korake, dok će svi logistički i organizacijski aspekti biti brzo riješeni.

Teme
rusija ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ