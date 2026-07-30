Ruski napadi na Ukrajinu usmrtili sedmero, Poljska podignula borbene zrakoplove

U Zelenskijevu rodnom gradu Krivom Rihu, u središnjoj Ukrajini, među šestero poginulih bile su djevojčice u dobi od pet i 12 godina, dok je osmero ljudi ozlijeđeno. Čelnik gradskog vijeća za obranu Oleksandr Vilkul rekao je da je riječ o izravnom pogotku ruskog balističkog projektila Iskander-M.