Detalji eksplozije kod Bosiljeva: Mladić aktivirao napravu velike razorne moći, u kući pronađen arsenal oružja

Radio Mrežnica

Karlovačka policija podnijela je kaznene prijave protiv 62-godišnjaka i 20-godišnjaka nakon eksplozije koja je početkom kolovoza teško oštetila kuću na području Bosiljeva i ozlijedila trojicu muškaraca, a kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se u objektu nalazila veća količina ilegalnog oružja i vojnog streljiva.

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Eksplozija se dogodila 3. kolovoza oko 17:50 u kući u Vodenoj Dragi, u kojoj su se tada nalazili otac i njegova dvojica sinova.

Policija sada sumnja da je 20-godišnjak aktivirao eksplozivnu napravu. Prema fotografijama koje je tada objavio Radio Mrežnica, vidi se koliko je eksplozija bila jaka.

Radio Mrežnica

Radio Mrežnica

U kući pronađeni automatska puška, prigušivač i vojno streljivo

Prema rezultatima istrage, 62-godišnjak je u svojoj kući neovlašteno držao automatsku pušku s pet pripadajućih spremnika i tromblonskim nastavkom, prigušivač te 78 komada zabranjenog streljiva.

Među pronađenim streljivom bilo je 57 komada vojnog streljiva s obilježavajućim zrnima i 21 komad vojnog streljiva s pancirno-zapaljivim zrnima. Riječ je o oružju i streljivu čije je posjedovanje građanima zabranjeno.

Zbog toga je protiv 62-godišnjaka podnesena kaznena prijava zbog sumnje na nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Policija je kod njega pronašla i više desetaka komada drugog streljiva, tri puščane cijevi te pušku kategorije B koju je držao bez odobrenja. Pronađena su i dva pištolja kategorije C koja nije prijavio nadležnom tijelu.

Zbog tih prekršaja protiv 62-godišnjaka bit će podnesen i optužni prijedlog prema Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana.

20-godišnjak neoprezno rukovao eksplozivnom napravom

Kaznena prijava podnesena je i protiv 20-godišnjaka. Policija sumnja da je prije eksplozije nabavio i u istoj kući držao nepoznatu eksplozivnu napravu čije je posjedovanje građanima u potpunosti zabranjeno.

Radio Mrežnica

Prema rezultatima istrage, 20-godišnjak je 3. kolovoza oko 17:50 u zatvorenom prostoru kuće, dok su se unutra nalazile i druge osobe, neoprezno rukovao napravom "visoke razorne moći". Ona se neželjeno aktivirala, nakon čega je došlo do snažne eksplozije.

Dvadesetogodišnjak je pritom zadobio teške ozljede opasne po život, 62-godišnjak je teško ozlijeđen, dok je 22-godišnjak lakše ozlijeđen. Kuća je u eksploziji znatno oštećena.

Policija 20-godišnjaka kazneno prijavljuje zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari te zbog dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom iz nehaja.

Protiv njega će biti podnesen i optužni prijedlog jer više komada oružja kategorije B i streljiva koje je legalno posjedovao nije držao na adresi prebivališta, već u kući 62-godišnjaka.