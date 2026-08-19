selidba na Pluton?
Znanstvenik objasnio kako će izgledati kraj svijeta: "Dogodit će se posljednji lijep dan, a onda slijedi pakao“
Kraj svijeta dogodit će se kada Sunce uđe u završnu fazu svog života, što će „imati katastrofalan učinak“, kaže profesor Brian Cox.
Zvijezda u središtu našeg Sunčeva sustava nije se dramatično promijenila više od četiri milijarde godina, ali stručnjaci vjeruju da je otprilike na polovici svog životnog ciklusa.
Trenutačno spaja oko 600 milijuna tona vodika u helij svake sekunde, pretvarajući četiri milijuna tona materije u energiju. Sfera vrele plazme najvažniji je izvor energije za život na Zemlji, ali stručnjaci vjeruju da će za otprilike pet milijardi godina isteći njezin „životni vijek“ i da će drastično promijeniti svemir.
Profesor Cox otkrio je kako će izgledati kraj našeg planeta u BBC-jevu dokumentarcu „Čuda svemira“.
Ljudi na Zemlji doživjet će posljednji lijep dan, a onda će uslijediti kraj
"Gledajući u svemir, mogli biste pomisliti da je svemir stalno, nepromjenjivo mjesto – da će zvijezde uvijek biti tamo. Ali, zapravo, zvijezde su samo privremena pojava na nebu i, iako mogu sjati mnogo milijuna ili milijardi godina, mogu živjeti samo onoliko dugo koliko imaju zaliha vodika.
Kada zvijezda poput našeg Sunca ostane bez vodika, počinje umirati, ali kraj neće proći mirno. Na kraju svog života Sunce neće jednostavno ispariti i pretvoriti se u ništa. Kako mu počne ponestajati goriva, njegova će se jezgra urušiti, a dodatna toplina koja pritom nastane dovest će do širenja njegovih vanjskih slojeva.“
Profesor Cox objasnio je da će Zemlja početi osjećati posljedice promjena na Suncu mnogo ranije.
"Za otprilike milijardu godina to će imati katastrofalan učinak na naš krhki svijet. Zemlja će postupno postajati sve toplija i toplija – pravi pakao. Dogodit će se jedan posljednji savršen dan na Zemlji, ali nakon toga postojanje bilo kakvog života na Zemlji bit će nemoguće. Nakon što ljudski život nestane, Sunce će toliko narasti da će ispuniti cijeli horizont. Postat će crveni div – posljednja faza u njegovu životu.“
Sunce nastavlja život i nakon nas, ali…
Profesor Cox je 2016. objasnio: „Naš planet možda neće preživjeti do te faze, ali ako preživi, neće ostati ništa više od spaljene i neplodne stijene koja će svjedočiti posljednjim samrtnim mukama naše zvijezde. Za šest milijardi godina naše će Sunce eksplodirati, izbacujući goleme količine plina i prašine u svemir. Bit će samo to – užarena zvijezda. To je sve što će ostati od našeg nekoć veličanstvenog Sunca.“
Ljudi će bježati na Pluton?
Dr. Alan Stern, vodeći istraživač NASA-ine misije „Novi horizonti“, vjeruje da bi ljudi mogli pronaći utočište na Plutonu i drugim udaljenim patuljastim planetima u Kuiperovu pojasu – području iza Neptuna prepunom ledenih svemirskih stijena.
Kako se Sunce bude širilo, uvjeti na tim svjetovima drastično će se promijeniti i oni bi mogli postati ono što je dr. Stern opisao kao „nastanjive svjetove“.
Danas patuljasti planeti poput Plutona sadrže obilje vodenog leda i složenih organskih materijala, a za neke od njih smatra se da imaju oceane ispod svojih površina.
No površinske temperature na tim svemirskim tijelima stotinama su stupnjeva ispod nule.
Dr. Stern rekao je: „Kada Sunce postane crveni div, temperature na površini Plutona bit će otprilike jednake prosječnim temperaturama na površini Zemlje danas.“
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