Znanstvenik objasnio kako će izgledati kraj svijeta: "Dogodit će se posljednji lijep dan, a onda slijedi pakao“

Profesor Cox je 2016. objasnio: „Naš planet možda neće preživjeti do te faze, ali ako preživi, neće ostati ništa više od spaljene i neplodne stijene koja će svjedočiti posljednjim samrtnim mukama naše zvijezde. Za šest milijardi godina naše će Sunce eksplodirati, izbacujući goleme količine plina i prašine u svemir. Bit će samo to – užarena zvijezda. To je sve što će ostati od našeg nekoć veličanstvenog Sunca.“