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Željko Mihelić

Šef HPK-a: Kada kilogram svinjskog vrata košta 2,20, a Red Bull 3 eura, ne možemo reći da je hrana skupa

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N1 Hrvatska
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19. kol. 2026. 12:53
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Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Željko Mihelić, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore. Razgovarali su o sušama, klimatskim promjenama i (ne) konkurentnosti hrvatske poljoprivrede.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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