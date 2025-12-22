Oglas

EDINBURGH

Ryanairov zrakoplov se kod polijetanja sudario s cisternom za gorivo: Svi putnici evakuirani

N1 Info
22. pro. 2025. 13:05
Ryanair
Pixabay/ilustracija

Zrakoplov Ryanaira sudario se s cisternom za gorivo u zračnoj luci Edinburgh, zbog čega su putnici morali biti evakuirani.

Putnici su se već ukrcali u zrakoplov i čekali polijetanje prema Faru u Portugalu.

"Bilo je zastrašujuće, pilot se javio preko razglasa i pokušao umanjiti ozbiljnost situacije, iako je izgledalo puno ozbiljnije. Tek se počeo kretati prema pisti kada je udario u cisternu za gorivo", rekao je za GB News jedan od putnika.

Glasnogovornik Zračne luke Edinburgh potvrdio je da je došlo do incidenta, ali je odbacio tvrdnje da je sudar izazvao požar. Dodao je i da nije bilo utjecaja na redovno odvijanje prometa u zračnoj luci.

Glasnogovornik Škotske vatrogasne i spasilačke službe potvrdio je da su obaviješteni nakon što se zrakoplov sudario s vozilom za opskrbu gorivom.

Vatrogasne ekipe trenutačno imaju jedno vozilo u pripravnosti, dok se aerodromske vatrogasne službe bave posljedicama incidenta.

edinburgh nesreća ryanair zrakoplov

