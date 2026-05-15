SAD odbio iranski prijedlog za sveobuhvatni mir, ovo je pet točaka koje on sadrži

SAD je "u cijelosti" odbacio iranski prijedlog za trajni kraj rata, javljaju iz Al Jazeere pozivajući se na izvor iz Irana. Prijedlog uključuje pet točaka.
Dobro obaviješteni iranski izvor rekao mi je da je Teheran službeno primio američki odgovor na iranski prijedlog te da je Washington u cijelosti odbacio iranske uvjete, poručio je Al Jazeerin dopisnik iz Teherana, Ali Hashem.
A well-informed Iranian source has told me that Tehran has officially received the American response to Iran’s proposal, and Washington has rejected Iran’s conditions in their entirety.— Ali Hashem علي هاشم (@Alihashem) May 15, 2026
Iranian negotiating team included five conditions that must be met before entering into talks…
"Iranski pregovarački tim postavio je pet uvjeta koji moraju biti ispunjeni prije ulaska u pregovore o nuklearnom pitanju", dodao je i nabrojao pet ključnih točaka koje je sadržavao iranski prijedlog:
- Prekid rata na svim frontama
- Ukidanje svih sankcija
- Oslobađanje zamrznute imovine
- Naknada za ratnu štetu i gubitke
- Priznavanje iranskog suverenog prava nad Hormuškim tjesnacem
