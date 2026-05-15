SAD odbio iranski prijedlog za sveobuhvatni mir, ovo je pet točaka koje on sadrži

15. svi. 2026. 13:51
People walk past an anti-U.S. mural on a street in Tehran, Iran, April 11, 2026.
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

SAD je "u cijelosti" odbacio iranski prijedlog za trajni kraj rata, javljaju iz Al Jazeere pozivajući se na izvor iz Irana. Prijedlog uključuje pet točaka.

Dobro obaviješteni iranski izvor rekao mi je da je Teheran službeno primio američki odgovor na iranski prijedlog te da je Washington u cijelosti odbacio iranske uvjete, poručio je Al Jazeerin dopisnik iz Teherana, Ali Hashem.

"Iranski pregovarački tim postavio je pet uvjeta koji moraju biti ispunjeni prije ulaska u pregovore o nuklearnom pitanju", dodao je i nabrojao pet ključnih točaka koje je sadržavao iranski prijedlog:

  1. Prekid rata na svim frontama
  2. Ukidanje svih sankcija
  3. Oslobađanje zamrznute imovine
  4. Naknada za ratnu štetu i gubitke
  5. Priznavanje iranskog suverenog prava nad Hormuškim tjesnacem
