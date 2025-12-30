Oglas

Boeing

SAD osigurao novih 8,58 milijardi dolara za isporuku F-15 lovaca Izraelu

Hina
30. pro. 2025. 10:39
zrakoplov, vojni zrakoplov, borbeni zrakoplov, američko zrakoplovstvo, vojni avioni, vojni borbeni avion, avijacija, F-15
Pixabay/ilustracija

Američkom proizvođaču zrakoplova Boeingu dodijeljen je ugovor vrijedan 8,58 milijardi dolara za izraelski program F-15, objavio je u ponedjeljak Pentagon.

Ugovor predviđa projektiranje, integraciju, instrumentaciju, testiranje, proizvodnju i isporuku 25 novih zrakoplova F-15IA za izraelske zračne snage s opcijom za dodatnih 25 zrakoplova F-15IA, objavljeno je nakon sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na Floridi.

Hibridni ugovor uključuje troškove i fiksnu naknadu, dio s fiksnom cijenom i dodatne nedefinirane uvjete. Radovi će se izvoditi u St. Louisu u državi Missouri, a očekuje se da će biti dovršeni do 31. prosinca 2035. godine.

Ugovor uključuje prodaju strane vojne opreme Izraelu i ciljano je dodijeljen Boeingu, bez provođenja tržišnog natjecanja, dodao je Pentagon. SAD je ključni Izraelov saveznik i dobavljač oružja.

Teme
Boeing F-15IA zrakoplovi Izrael Izraelske zračne snage SAD-Izrael Vojna prodaja američki imperijalizam cionizam

