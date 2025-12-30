Profesorica s FPZG-a: Svijet prelazi iz unipolarnog u multipolarni poredak

Profesorica Đana Luša gostovala je na Hrvatskom radiju i tom prilikom komentirala aktualne geopolitičke teme, uključujući i pokušaje da se zaustavi rat u Ukrajini.
Đana Luša analizirala je odnose između Donalda Trumpa, Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, napomenuvši da se aktualni pregovori ne mogu promatrati izvan šireg konteksta promjena u međunarodnom poretku.
Iako je Trumpova komunikacija često bila izložena kritikama, Luša upozorava da se svijet trenutačno nalazi u prijelazu iz unipolarnog u multipolarni poredak, razdoblju u kojem su sukobi i njihova eskalacija najizgledniji.
Prema njezinu tumačenju, aktualni događaji predstavljaju povratak, odnosno snažno učvršćivanje realpolitike, u kojoj Trump Putina doživljava kao ravnopravnog sugovornika.
"U tom okviru, Sjedinjene Američke Države i Rusija pojavljuju se kao dvije velike sile koje se nadmeću za regionalnu dominaciju, dok se Ukrajina, kao manja država, mora prilagoditi pregovorima koji se vode između moćnijih aktera. Takav odnos vidljiv je i u Trumpovu ponašanju prema Zelenskom", smatra Luša.
"Trump i Putin nameću okvir i uvjete mirovnog rješenja"
Posebno je upozorila na opasnost stvaranja sigurnosnog vakuuma tijekom prijelaza prema multipolarnom poretku. "Taj prostor mogu ispuniti različiti akteri, a u ovom slučaju jasno je da Trump i Putin nameću okvir i uvjete mirovnog rješenja", kazala je.
Tvrdi kako u tom kontekstu ne treba nužno osuđivati Trumpove telefonske razgovore s Putinom koji prethode susretima sa Zelenskim, jer oni odražavaju logiku realpolitike u kojoj dva ključna lidera kroje političku stvarnost istočne Europe.
Vjeruje da vrijeme ne ide u prilog Ukrajini, koja se u ovom procesu nalazi u slabijoj poziciji. Prema njezinim riječima, ruska strategija jasno je usmjerena na dominaciju u istočnoj Europi, uz interese koji uključuju neutralnu i demilitariziranu Ukrajinu.
