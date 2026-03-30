nakon sedam godina

SAD ponovno otvorio veleposlanstvo u Venezueli

30. ožu. 2026. 22:53
Sjedinjene Države ponovno su otvorile veleposlanstvo u glavnom gradu Venezuele Caracasu, objavio je u ponedjeljak State Department, gotovo tri mjeseca nakon što su američke specijalne snage zarobile bivšeg autoritarnog vođu te zemlje Nicolasa Madura.

Ovaj korak označava novo poglavlje u odnosima dviju zemalja, navodi State Department.

Diplomatskim odnosima se posljednjih sedam godina upravljalo iz glavnog grada Kolumbije Bogote.

Privremeni šef veleposlanstva nalazi se na licu mjesta s timom te su trenutačno u tijeku pripreme kako bi se osiguralo da se svo osoblje vrati u zgradu što je prije moguće, dodao je State Department.

SAD je zatvorio veleposlanstvo u Venezueli 2019. godine i povukao svoje osoblje nakon što je tadašnji predsjednik Maduro prekinuo diplomatske odnose s Washingtonom.

Od Madurova uklanjanja s vlasti u siječnju, zemlju vodi obnašateljica dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez, koja je prethodno bila Madurova zamjenica. Njezina vlada pristala je na nastavak diplomatskih odnosa sa SAD-om početkom ožujka.

Rodriguez se smatra ključnim kontaktom američke vlade u zemlji, osobito u pregovorima o upravljanju golemim naftnim rezervama Venezuele, koje predsjednik Donald Trump želi iskorištavati u korist SAD-a.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

