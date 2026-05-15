State Department: Izrael i Libanon dogovorili su produžetak primirja

author
Hina
15. svi. 2026. 21:17
izraelska vojska, Libanon
AFP / JALAA MAREY

Izrael i Libanon dogovorili su se na produžetak primirja za 45 dana, koje je američki predsjednik Donald Trump proglasio 16. travnja, objavio je State Department u petak.

"Prestanak neprijateljstava bit će produžen za 45 dana kako bi se omogućio daljnji napredak", rekao je glasnogovornik State Departmenta Tommy Piggott.

State Department je izraelsko-libanonske pregovore, održane u Washingtonu u četvrtak i petak, okarakterizirao kao "visoko produktivne" te je rekao da bi zemlje trebale sazvati pregovore za 2. i 3. lipnja.

Ovotjedni pregovori su bili treći sastanak dviju strana otkad je Izrael pojačao zračne napade na Libanon nakon što je Hezbolah ispalio rakete na Izrael 2. ožujka, tri dana otkad je počeo američko-izraelski rat protiv Irana. Izrael je proširio svoju kopnenu invaziju na libanonskom jugu prošli mjesec.

Vođen usporedo s američko-iranskim sukobom, izraelski rat u Libanonu nastavio se otkad je američki predsjednik Donald Trump proglasio primirje 16. travnja, iako su neprijateljstva uvelike ograničena na jug Libanona.

