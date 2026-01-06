SAD ukida preporuku o cijepljenju djece, Trump čestitao: "Reforme zdravog razuma"

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je SAD u prosincu prošle godine da se "uskladi s drugim razvijenim zemljama", a sada je rekao da je novi kalendar cijepljenja "ukorijenjen u zlatnom standardu znanosti". U objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump je čestitao Kennedyju i drugim zdravstvenim dužnosnicima na ovoj promjeni.