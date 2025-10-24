Oglas

zbog narko kartela

SAD uveo sankcije kolumbijskom predsjedniku Petru

author
N1 Info
|
24. lis. 2025. 22:02
Gustavo Petro
AFP / LEONARDO MUNOZ

Washington je u petak nametnuo sankcije kolumbijskom predsjedniku Gustavu Petru, optužujući ga da odbija zaustaviti dotok kokaina u SAD, dok Washington povećava pritisak na latinoameričkog čelnika koji se sukobio s predsjednikom Donaldom Trumpom.

Bessen: Petro je dopustio procvat narko kartela

"Otkad je predsjednik Gustavo Petro došao na vlast, proizvodnja kokaina u Kolumbiji eksplodirala je do najviše stope u više desetljeća, preplavljujući Sjedinjene Države i trujući Amerikance", rekao je ministar financija Scott Bessent u priopćenju.

"Predsjednik Petro dopustio je procvat narko-kartela i odbio je zaustaviti tu aktivnost. Danas predsjednik Trump poduzima snažne mjere kako bi zaštitio našu naciju i jasno dao do znanja da nećemo tolerirati ulaz droge u našu državu", dodao je. 

Petro: Potpuni paradoks

Petro je u objavi na X-u rekao da se desetljećima bori protiv trgovine drogom, što mu je donijelo sankcije "vlade upravo onog društva kojem smo toliko pomogli da zaustavi konzumaciju kokaina."

"Potpuni paradoks - ali ni korak unatrag i nikada na koljenima", poručio je Petro.

Ovaj potez dodao je Petra na popis svjetskih čelnika pod američkim sankcijama, među kojima je predsjednik Venezuele Nicolas Maduro i ruski predsjednik Vladimir Putin.

Trump je nedavno zaprijetio da će Kolumbiji podići carine, a u srijedu je potvrdio da je svaki oblik financiranja te zemlje zaustavljen.

Teme
gustavo petro kolumbija scott bessent venezuela

